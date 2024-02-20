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(الإعلام) السعودية و(جوجل) تعلنان عن تعاون استراتيجي لدعم التحول الرقمي للاعلام بالمملكة

2/20/2024 10:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 20 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الإعلام السعودية وشركة (جوجل) الأمريكية عن تعاون استراتيجي لدعم التحول الرقمي لقطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى السعودي للإعلام المنعقد في مدينة الرياض تزامنا مع إعلان وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري 2024 عاما للتحول الإعلامي.
ويهدف التعاون إلى إطلاق برامج متخصصة لبناء قدرات الإعلاميين المحليين والصحفيين وصناع المحتوى وتنظيم برامج حول السلامةالرقمية للأطفال والمعلمين والاستفادة من خبرات (جوجل) في مجال الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة ودعم التحول الرقمي في قطاع الإعلام والإسهام في بناء المعرفة الرقمية والإسهام في تطوير قطاع الإعلام بالمملكة ومواصلة تعزيز ودعم اقتصاديات الإعلام في ظل برامج رؤية السعودية 2030.
ويضمن التعاون الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المبتكرة والمستدامة لمنظومة الإعلام وسلسلة القيمة بشكل خاص لوسائل الإعلام الإخبارية وذلك عبر بناء قدرات المنظمات الإخبارية المحلية من خلال تدريب (جوجل) للصحفيين من مختلف وسائل الإعلام السعودية في مجالات المهارات الرقمية والمؤسسات الإخبارية بما في ذلك القيادات التنفيذية والمدراء ومسؤولي غرف الأخبار.
ويسعى التعاون إلى بناء المعرفة التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركة أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بقطاع الإعلام والتعاون في بناء اللوائح والسياسات وتطوير سلسلة القيمة في قطاع الإعلام وفق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لاسيما في (غرف الأخبار والمؤسسات الإخبارية).
كما يشمل مجال تدريب وتطوير الكفاءات والمدراء التنفيذين ودعم الصحفيين السعوديين الشباب الموهوبين والعاملين في قطاع الإعلام وتنمية قدراتهم الابتكارية ومهاراتهم الرقمية لتعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




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