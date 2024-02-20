(الإعلام) السعودية و(جوجل) تعلنان عن تعاون استراتيجي لدعم التحول الرقمي للاعلام بالمملكة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 20 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الإعلام السعودية وشركة (جوجل) الأمريكية عن تعاون استراتيجي لدعم التحول الرقمي لقطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى السعودي للإعلام المنعقد في مدينة الرياض تزامنا مع إعلان وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري 2024 عاما للتحول الإعلامي.
ويهدف التعاون إلى إطلاق برامج متخصصة لبناء قدرات الإعلاميين المحليين والصحفيين وصناع المحتوى وتنظيم برامج حول السلامةالرقمية للأطفال والمعلمين والاستفادة من خبرات (جوجل) في مجال الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة ودعم التحول الرقمي في قطاع الإعلام والإسهام في بناء المعرفة الرقمية والإسهام في تطوير قطاع الإعلام بالمملكة ومواصلة تعزيز ودعم اقتصاديات الإعلام في ظل برامج رؤية السعودية 2030.
ويضمن التعاون الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المبتكرة والمستدامة لمنظومة الإعلام وسلسلة القيمة بشكل خاص لوسائل الإعلام الإخبارية وذلك عبر بناء قدرات المنظمات الإخبارية المحلية من خلال تدريب (جوجل) للصحفيين من مختلف وسائل الإعلام السعودية في مجالات المهارات الرقمية والمؤسسات الإخبارية بما في ذلك القيادات التنفيذية والمدراء ومسؤولي غرف الأخبار.
ويسعى التعاون إلى بناء المعرفة التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركة أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بقطاع الإعلام والتعاون في بناء اللوائح والسياسات وتطوير سلسلة القيمة في قطاع الإعلام وفق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لاسيما في (غرف الأخبار والمؤسسات الإخبارية).
كما يشمل مجال تدريب وتطوير الكفاءات والمدراء التنفيذين ودعم الصحفيين السعوديين الشباب الموهوبين والعاملين في قطاع الإعلام وتنمية قدراتهم الابتكارية ومهاراتهم الرقمية لتعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
MENAFN20022024000071011013ID1107877795
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