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الأردن يأسف لفشل مجلس الأمن باعتماد قرار لإيقاف إطلاق النار بغزة

2/20/2024 10:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 20 - 2 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء عن أسفها وخيبة أملها جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بايقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في بيان إن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستمرة على غزة يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي يصر الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار بها.
وأكد القضاة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة مجلس الأمن وإصدار قرار يوقف الحرب المستمرة على غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف إنسان بريء معظمهم من النساء والأطفال مشددا على ضرورة أن يتم تطبيق قواعد القانون الدولي دون محاباة أو تمييز.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت في وقت سابق اليوم حق النقض (فيتو) بمجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار المذكور المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية. (النهاية)

ع م ن / ر ج



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