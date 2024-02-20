الأردن يأسف لفشل مجلس الأمن باعتماد قرار لإيقاف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 20 - 2 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء عن أسفها وخيبة أملها جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بايقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في بيان إن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستمرة على غزة يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي يصر الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار بها.
وأكد القضاة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة مجلس الأمن وإصدار قرار يوقف الحرب المستمرة على غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف إنسان بريء معظمهم من النساء والأطفال مشددا على ضرورة أن يتم تطبيق قواعد القانون الدولي دون محاباة أو تمييز.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت في وقت سابق اليوم حق النقض (فيتو) بمجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار المذكور المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية. (النهاية)
ع م ن / ر ج
MENAFN20022024000071011013ID1107877794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.