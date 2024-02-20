رابطة العالم الإسلامي تأسف لنقض مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 20 - 2 (كونا) -- أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء عن استيائها وأسفها تجاه نقض مشروع القرار الداعي الى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي بهدف حماية الأرواح والممتلكات للشعب الفلسطيني في القطاع.
وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما جدد العيسى دعوته لإنهاء الكارثة الإنسانية والحرب الهمجية في قطاع غزة والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية وأعرافه وتهدد بهمجيتها وعبثها الثقة في منظومته وتماسكها.
واستخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. (النهاية)
ف ن / ر ج
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