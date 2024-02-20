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رابطة العالم الإسلامي تأسف لنقض مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

2/20/2024 10:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 20 - 2 (كونا) -- أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم الثلاثاء عن استيائها وأسفها تجاه نقض مشروع القرار الداعي الى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي بهدف حماية الأرواح والممتلكات للشعب الفلسطيني في القطاع.
وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما جدد العيسى دعوته لإنهاء الكارثة الإنسانية والحرب الهمجية في قطاع غزة والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية وأعرافه وتهدد بهمجيتها وعبثها الثقة في منظومته وتماسكها.
واستخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. (النهاية)

ف ن / ر ج



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