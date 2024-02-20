الدوري الإنجليزي.. (مانشستير سيتي) يفوز بهدف على (برينتفورد) ويستعيد مركز الوصافة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 20 - 2 (كونا) -- استعاد فريق (مانشستر سيتي) وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه (برينتفورد) بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من البطولة والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد.
وانتظر بطل الموسم الماضي حتى الدقيقة 71 لتسجيل الهدف الوحيد للقاء عن طريق مهاجمه النرويجي المتألق ايرلينغ هالاند.
وسمح هذا الفوز للسيتي برفع رصيده إلى 56 نقطة وتجاوز (أرسنال) بفارق نقطة بينما تبقى الصدارة من نصيب (ليفربول) بمجموع 57 نقطة.
وفي المقابل تجمد رصيد (برينتفورد) عند النقطة 25 محتلا بها المركز ال14.
يذكر ان هذه المباراة كانت مبرمجة ضمن الجولة ال18 للدوري في شهر ديسمبر الماضي لكنها تأجلت بسبب مشاركة (مانشستر سيتي) في نهائي كأس العالم للأندية والتي استضافتها المملكة العربية السعودية وفاز بها الفريق الإنجليزي على حساب (فلومينيسي) البرازيلي. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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