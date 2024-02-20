Wednesday, 21 February 2024 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإنجليزي.. (مانشستير سيتي) يفوز بهدف على (برينتفورد) ويستعيد مركز الوصافة

2/20/2024 10:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 20 - 2 (كونا) -- استعاد فريق (مانشستر سيتي) وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه (برينتفورد) بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من البطولة والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد.
وانتظر بطل الموسم الماضي حتى الدقيقة 71 لتسجيل الهدف الوحيد للقاء عن طريق مهاجمه النرويجي المتألق ايرلينغ هالاند.
وسمح هذا الفوز للسيتي برفع رصيده إلى 56 نقطة وتجاوز (أرسنال) بفارق نقطة بينما تبقى الصدارة من نصيب (ليفربول) بمجموع 57 نقطة.
وفي المقابل تجمد رصيد (برينتفورد) عند النقطة 25 محتلا بها المركز ال14.
يذكر ان هذه المباراة كانت مبرمجة ضمن الجولة ال18 للدوري في شهر ديسمبر الماضي لكنها تأجلت بسبب مشاركة (مانشستر سيتي) في نهائي كأس العالم للأندية والتي استضافتها المملكة العربية السعودية وفاز بها الفريق الإنجليزي على حساب (فلومينيسي) البرازيلي. (النهاية)

م ر ن / ر ج



MENAFN20022024000071011013ID1107877792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث