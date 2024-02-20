سنتكوم: الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين تجاه سفينة امريكية تنقل الحبوب في خليج عدن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 2 (كونا) –- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الثلاثاء ان مسلحي ميليشيا الحوثي اطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه سفينة امريكية تنقل الحبوب في خليج عدن فيما نفذت القوات الامريكية ضربات جديدة ضد طائرات مسيرة واهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على منصة (اكس) انه "في 19 فبراير تم اطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه (ان في سي تشامبيون) وهي ناقلة حبوب مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني في خليج عدن ما تسبب بأضرار طفيفة دون أن تقع اي اصابات".
واضاف البيان ان الناقلة الامريكية واصلت وجهتها المقررة لتوصيل شحنة الحبوب الى عدن فيما تم تحديد موقع قاذفة صواريخ ارض جو وتدميرها من قبل قوات القيادة المركزية الامريكية.
وذكر انه تم اطلاق صاروخ باليستي اخر مضاد للسفن من قبل الحوثيين لكنه لم يصب اي سفن تجارية او سفن تابعة لقوات التحالف.
واوضح البيان انه تم شن هجوم في اتجاه واحد من طائرة بدون طيار استهدفت (ام في نافس فورتونا) وهي ناقلة ترفع علم جزر مارشال ومملوكة كذلك للولايات المتحدة ما تسبب في اضرار طفيفة وواصلت السفينة تقدمها نحو ايطاليا.
وقال ان الطائرات والسفن الحربية التابعة للقوات الامريكية والتحالف قامت مساء امس باسقاط 10 طائرات بدون طيار في البحر الاحمر وخليج عدن فيما حددت المدمرة (يو اس اس لابون) صاروخ كروز مضادا للسفن متجها اليها ونجحت في اسقاطه.
وأشار البيان الى ان "هذه الإجراءات (الضربات) ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
من جهتها دانت الخارجية الامريكية استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا الحوثي خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية لليمن.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في الايجاز الصحفي اليومي ان "الناقلة (سي تشامبيون) كانت تنقل الذرة وغيرها من الامدادات الغذائية الى الشعب اليمني في عدن" معتبرا أن تلك الهجمات "متهورة".
ومنذ عدة أسابيع تشن الولايات المتحدة باستمرار ضربات على أهداف للحوثيين لكن واشنطن شددت مرارا على أنها ليست في حرب مع الجماعة.
وبدأت الضربات الأمريكية في 12 يناير الماضي وتقول الإدارة الأمريكية إن الهدف منها هو الحد من قدرة الجماعة على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN20022024000071011013ID1107877791
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