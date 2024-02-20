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دوري ابطال اوروبا: انتر ميلانو الايطالي يفوز على اتلتيكو مدريد الاسباني بهدف وحيد

2/20/2024 10:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 20 - 2 (كونا) -- فاز فريق انتر ميلانو الايطالي على ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الاسباني بهدف ثمين اليوم الثلاثاء ضمن مباريات ذهاب جولة خروج المغلوب للتأهل الى الدور 16 لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعلى ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) بسان سيرو تمكن صاحب الأرض (النيروادزوري) من الفوز بعناء على ضيفه الاسباني بهدف واحد دون مقابل سجله النمساوي ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 79 من عمر المباراة.
وتقام مباراة الاياب بمدريد في 13 مارس المقبل. (النهاية)

م ن / ر ج



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