دوري ابطال اوروبا: انتر ميلانو الايطالي يفوز على اتلتيكو مدريد الاسباني بهدف وحيد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 20 - 2 (كونا) -- فاز فريق انتر ميلانو الايطالي على ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الاسباني بهدف ثمين اليوم الثلاثاء ضمن مباريات ذهاب جولة خروج المغلوب للتأهل الى الدور 16 لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعلى ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) بسان سيرو تمكن صاحب الأرض (النيروادزوري) من الفوز بعناء على ضيفه الاسباني بهدف واحد دون مقابل سجله النمساوي ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 79 من عمر المباراة.
وتقام مباراة الاياب بمدريد في 13 مارس المقبل. (النهاية)
م ن / ر ج
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