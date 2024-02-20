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البنتاغون: التقارير الأولية تشير إلى أن الحوثيين أسقطو طائرة مسيرة أمريكية

2/20/2024 10:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 2 (كونا) -- أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية صابرينا سينغ اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل سقوط طائرة أمريكية مسيرة في اليمن أمس الإثنين موضحة أن التقارير الأولية تفيد بأن الحوثيين أسقطوها.
وقالت سينغ للصحفيين في مقر الوزارة "يمكنني أن أؤكد أنه في 19 فبراير تم إسقاط طائرة أمريكية من طراز (أتش 9 - ام كيو) أو سقطت قبالة سواحل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والبحر الأحمر".
وأضافت أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو حوثي وفيما يتعلق بخيارات الاسترداد (استعادة حطام الطائرة) أعلم أن القيادة المركزية الأمريكية تبحث ذلك لكني لا أعتقد أنه تم استعادتها في الوقت الحالي".
يأتي ذلك في ظل توترات متزايدة بين الحوثيين والولايات المتحدة على خلفية ضربات جوية متكررة يشنها الجيش الأمريكي على أهداف للجماعة.
وسبق أن أكد الحوثيون أن السفن الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافا مشروعة" لهم بعد الضربات الأمريكية - البريطانية المشتركة على أهداف للحوثيين باليمن في 12 يناير الماضي. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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