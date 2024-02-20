موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بيان كويتي - قطري مشترك يصدر في ختام زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى دولة قطر الشقيقة يؤكد الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين.

نيويورك - الولايات المتحدة تستخدم حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية حيث حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا من أصل 15 بعدما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

الدوحة - وزارة الخارجية القطرية تعلن أنها تلقت تأكيدات من حركة (حماس) باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المستفيدين من المحتجزين في قطاع غزة تنفيذا لاتفاق الحركة والكيان الإسرائيلي المحتل بوساطة قطر وبالتعاون مع فرنسا منتصف الشهر الماضي.

برلين - شركة (لوفتهانزا) الألمانية تعلن إلغاء ما يقارب 90 بالمئة من رحلاتها من مطارات ألمانية وإليها بسبب إضراب موظفي نقابة العمال (فيردي) وتقول إنها استطاعت تسيير 10 بالمئة من رحلاتها فقط حيث يشمل الإضراب تحديدا مطاري (فرانكفورت) و(ميونخ) ومطارات ألمانية أخرى.

القاهرة - الشرطة الصومالية تعلن مقتل خمسة مدنيين واصابة 10 آخرين في انفجار لغم أرضي بالعاصمة (مقديشو). (النهاية) ر ج