موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بيان كويتي - قطري مشترك يصدر في ختام زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى دولة قطر الشقيقة يؤكد الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين.
نيويورك - الولايات المتحدة تستخدم حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية حيث حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا من أصل 15 بعدما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
الدوحة - وزارة الخارجية القطرية تعلن أنها تلقت تأكيدات من حركة (حماس) باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المستفيدين من المحتجزين في قطاع غزة تنفيذا لاتفاق الحركة والكيان الإسرائيلي المحتل بوساطة قطر وبالتعاون مع فرنسا منتصف الشهر الماضي.
برلين - شركة (لوفتهانزا) الألمانية تعلن إلغاء ما يقارب 90 بالمئة من رحلاتها من مطارات ألمانية وإليها بسبب إضراب موظفي نقابة العمال (فيردي) وتقول إنها استطاعت تسيير 10 بالمئة من رحلاتها فقط حيث يشمل الإضراب تحديدا مطاري (فرانكفورت) و(ميونخ) ومطارات ألمانية أخرى.
القاهرة - الشرطة الصومالية تعلن مقتل خمسة مدنيين واصابة 10 آخرين في انفجار لغم أرضي بالعاصمة (مقديشو). (النهاية) ر ج
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