أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق حتى السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)-يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس مشمسة، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في جنوب المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5 وفي مرتفعات الشراة 15 - 4, وفي مناطق البادية 18 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 8, وفي الأغوار الشمالية 23 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

21/02/2024 06:20:50

