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رحلة رعب بالعناكب.. بوستر جديد لفيلم Sting قبل عرضه في إبريل

2/20/2024 10:26:59 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب المنتظر Sting، بوستر رسميا جديدا للعمل المنتظر عرضه في ابريل المقبل عبر شاشات السينما في جميع أنحاء العالم، من إخراج وتأليف المخرج الأسترالي كياه روش ترونر.

فيلم Sting يسرد رحلة رعب لإحدى الفتيات مع العناكب، ويعد هذا الفيلم هو تجربة جديدة للمخرج الأسترالي الذي سبق وصنع عددا من الأفلام الهامة مثل فيلمه Wyrmwood: Road of the Dead الذى طرح عام 2014 وهو من أفضل أفلام الزومبي التي تم عرضها خلال السنوات الأخيرة، كما تتضمن اعماله كل من DaemonRunner وNekrotronic وWyrmwood: Apocalypse لعام 2021.


البوستر الجديد

وعلى سياق آخر، طرح القائمون على فيلم الخيال العلمي والحركة
Civil War
التريلر الرسمي للعمل المقرر عرضه في 12 ابريل المقبل عبر شاشات السينما في جميع انحاء العالم، والذي يعرض بتقنية
IMAX
لتضمن الفيلم الكثير من المشاهد الخيالية والحركة والاثارة.









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