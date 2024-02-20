رحلة رعب بالعناكب.. بوستر جديد لفيلم Sting قبل عرضه في إبريل

MENAFN - Youm7) طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب المنتظر Sting، بوستر رسميا جديدا للعمل المنتظر عرضه في ابريل المقبل عبر شاشات السينما في جميع أنحاء العالم، من إخراج وتأليف المخرج الأسترالي كياه روش ترونر.

فيلم Sting يسرد رحلة رعب لإحدى الفتيات مع العناكب، ويعد هذا الفيلم هو تجربة جديدة للمخرج الأسترالي الذي سبق وصنع عددا من الأفلام الهامة مثل فيلمه Wyrmwood: Road of the Dead الذى طرح عام 2014 وهو من أفضل أفلام الزومبي التي تم عرضها خلال السنوات الأخيرة، كما تتضمن اعماله كل من DaemonRunner وNekrotronic وWyrmwood: Apocalypse لعام 2021.

البوستر الجديد

وعلى سياق آخر، طرح القائمون على فيلم الخيال العلمي والحركة

Civil War

التريلر الرسمي للعمل المقرر عرضه في 12 ابريل المقبل عبر شاشات السينما في جميع انحاء العالم، والذي يعرض بتقنية

IMAX

لتضمن الفيلم الكثير من المشاهد الخيالية والحركة والاثارة.



