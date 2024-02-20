مسلسل الحشاشين.. استكمال لخطة الشركة المتحدة لرفع مستوى الوعى

MENAFN - Youm7) مسلسل "الحشاشين " لم يكن الأول الذى تهتم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من ناحية الارتقاء بالذوق العام ورفع مستوى الوعى، فقد سبق أن قدمت عددا من الأعمال البارزة فى كل الموضوعات: التاريخ البعيد مثل "رسالة الإمام" و"سره الباتع"، والتاريخ القريب مثل ثلاثية الاختيار وما قدّمته من كشف واضح لحقبة ثورة يناير وما بعدها، إضافة لأعمال نوعية مثل: هجمة مرتدة، والعائدون، التى قاربت عالم المخابرات والجاسوسية، وأبرزت طبيعة الاستهدافات التى عانتها مصر خلال فترة الفوضى ونشاط الجماعات المتطرفة قبل ثورة 30 يونيو وبعدها، وكذلك مسلسل "الكتيبة 101" عن بطولات واحدة من أبرز الكتائب والمجموعات القتالية فى شمال سيناء، وهو ما تكلل بالقضاء على الإرهاب وتطهير أرض الفيروز.

وفى مساحة الاشتباك دينى الطابع، سبق أن قدمت المتحدة مسلسل "القاهرة كابول"، متتبعا رحلة الانحراف من التشدد إلى الإرهاب، ومسار الحركات العنيفة فى أفغانستان وبعض المصريين الذين التحقوا بها، مع تفكيك الروايات التى يُؤسسون عليها خطابهم الدموى الكاره للحياة، وكان العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، واليوم يعود إلى مواجهة التطرف والتأصيل المنحرف للجرائم الشنيعة تحت راية الدين، بمُعالجته لقصة حسن الصباح وما فيها من تجليات لأعلى صور إهانة العقيدة وتوظيفها فى إزهاق الأرواح بدلا من أن تكون أداة للسلام والتعايش.