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مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا فى الأوبرا.. 26 فبراير

2/20/2024 10:26:59 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى النجم مدحت صالح حفلا غنائيا يوم 26 شهر فبراير الحالى، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من المفاجآت خلال الحفل الذى ينطلق في الثامنة مساء.



وقدم مؤخرا النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية عددا كبيرا من أغانيه الذى تفاعل معها جمهوره، منها: بحلم على قدى وزى ما هى حبها وكوكب تانى وحبيبى يا عاشق، واختتم الحفل بأغنية حمايا العزيز، ورفع شعار كامل العدد، ونجحت قناة الحياة برئاسة محمود التوني في تغطية الحفل.



وحرص النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية على تقديم أغانى ميدلى لفريد الأطرش، منها يا حبيبى طال غيابك وقلبى ومفتاحه ويا زهرة في خيالى.



وقدم النجم مدحت صالح خلال حفله بدار الأوبرا المصرية أغنية بلغوه لماهر العطار، وأغنيته حمايا العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وقدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى أحياه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ميدلى أغانى محمد عبد الوهاب، منها: على بالى يا ناسينى وأنا والعذاب وهواك ويا ورد من يشتريك وقلبى بيقولى كلام، وسط تفاعل كبير من الجمهور.












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