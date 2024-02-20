استحسان كبير للعرض الخاص الأول لفيلم Dune 2 قبل عرضه رسميا.. صور

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ردود فعل الجمهور الذى انتقل الى وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع العرض الأول لفيلم Dune: Part Two في لندن، الفيلم الجديد من إخراج دينيس فيلنوف، هو متابعة لفيلم Dune الذى عرض في 2021.

الفيلم المنتظر يستمر في استكشاف عالم روايات فرانك هربرت الكلاسيكية، ويضم كلا من تيموثي شالاميت، وزندايا، وفلورنس بوغ، وريبيكا فيرجسون، وخافيير بارديم، وأوستن بتلر، وجوش برولين، وأنيا تايلور جوي التي تم الكشف عنها للتو.