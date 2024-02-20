استحسان كبير للعرض الخاص الأول لفيلم Dune 2 قبل عرضه رسميا.. صور

(MENAFN
- Youm7) لقى الجزء الثاني من فيلم Dune استحسان الكثير من النقاد السينمائيين بعد العرض الخاص الأول للفيلم منذ أيام، وسرعان ما انتقلت التقييمات الإيجابية للفيلم عبر منصات السوشيال ميديا من قبل الجمهور أيضاً.
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ردود فعل الجمهور الذى انتقل الى وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع العرض الأول لفيلم Dune: Part Two في لندن، الفيلم الجديد من إخراج دينيس فيلنوف، هو متابعة لفيلم Dune الذى عرض في 2021.
الفيلم المنتظر يستمر في استكشاف عالم روايات فرانك هربرت الكلاسيكية، ويضم كلا من تيموثي شالاميت، وزندايا، وفلورنس بوغ، وريبيكا فيرجسون، وخافيير بارديم، وأوستن بتلر، وجوش برولين، وأنيا تايلور جوي التي تم الكشف عنها للتو.
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