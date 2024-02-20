Wednesday, 21 February 2024 09:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استحسان كبير للعرض الخاص الأول لفيلم Dune 2 قبل عرضه رسميا.. صور

2/20/2024 10:26:59 PM
(MENAFN- Youm7) لقى الجزء الثاني من فيلم Dune استحسان الكثير من النقاد السينمائيين بعد العرض الخاص الأول للفيلم منذ أيام، وسرعان ما انتقلت التقييمات الإيجابية للفيلم عبر منصات السوشيال ميديا من قبل الجمهور أيضاً.


ونقل تقرير عبر screen rant
ردود فعل الجمهور الذى انتقل الى وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع العرض الأول لفيلم Dune: Part Two في لندن، الفيلم الجديد من إخراج دينيس فيلنوف، هو متابعة لفيلم Dune الذى عرض في 2021.

الفيلم المنتظر يستمر في استكشاف عالم روايات فرانك هربرت الكلاسيكية، ويضم كلا من تيموثي شالاميت، وزندايا، وفلورنس بوغ، وريبيكا فيرجسون، وخافيير بارديم، وأوستن بتلر، وجوش برولين، وأنيا تايلور جوي التي تم الكشف عنها للتو.







MENAFN20022024000132011024ID1107877783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث