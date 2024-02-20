6 أفكار هدايا رمضانية مميزة للعائلة والأصدقاء.. اختار حسب ميزانيتك

(MENAFN
- Youm7) من عادات شهر رمضان إقامة العزائم ودعوة الأهل والأصدقاء للإفطار جميعا، وإقامة موائد إفطار تجمع جميع الجيران معا،
كما في مناطق مصرية كثيرة، وتحرص السيدات والفتيات على إتمام جميع التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالإفطار من
المشروبات المميزة والأكلات وصنع الحلويات، ومع حرص الإفطار الجماعي معا وإقامة الزيارات يأتي الحرص أيضا على اهداء الهدايا الرمضانية إلى الأقارب أو الأصدقاء لمشاركة فرحة ولمة رمضان، ولاختيار هدية رمضانية مميزة نستعرض في هذا التقرير أنواع مختلفة للهدايا الرمضانية وهي:
فانوس رمضان
من الهدايا الرمضانية الشائعة فانوس رمضان،
يفضله الكثير كهدية تدخل البهجة والسرور للمقدم إليه، وهو مفضل للكبير والصغير، وتتعدد أشكال وأصناف الفوانيس، يوجد منها ألوان للفتيات كالأزرق والبنفسجي، وألوان للأولاد من الأسود أو البني وهذا للنوع المعدني من الفوانيس، ويوجد ما يحمل شخصيات رمضان مع الأغاني الشهيرة وهذا مناسب للأطفال، ومنه الخشبي الذي يطبع عليه الصور وهو شائع بين العائلات والمقبلين على الزواج حيث يحمل كل وجه
صورة أو عدة صور لهم وهم معا.
فانوس معدني
سجادة وعباءة الصلاة
تتزين وتتعطر المساجد والبيوت استعدادا لأيام رمضان وإقامة الصلوات وصلاة التراويح والدعاء وقراءة القرآن، ويفضل الكثير لهذه الأيام اختيار عباءة وسجادة الصلاة هدية، واضافة مسبحة الكترونية أو ملونة من الخرز مختلف الأحجام والأشكال، وتقديمها بشكل جميل، وتكون هذه الهدية لها طابع خاص ومميز لما تحمله من روحانيات رمضان.
سجادة الصلاة
فناجين رمضان
اختيار فناجين رمضان واختيار ما يحمله الفنجان من شخصيات أو اسم المقدم إليه، أو اقتباسات رمضانية أو أدعية وطلب تصميمه من الأماكن المخصصة ثم إهدائه للأقارب أو الأصدقاء، يزيد من مشاعر السعادة خاصة عند وضع المشروبات فيه وتناولها.
فنجان رمضان
الزينة والعطور
يفضل أيضا كهدية مختلفة شراء فروع الزينة التي تحمل الفوانيس والنجوم والهلال بأضواء مختلفة، ومعها العطور الهادئة التي تبعث السكينة والراحة طوال رمضان.
الحلويات
الحلويات بأصنافها المتعددة كالكنافة والبسبوسة والقطايف بأفكار إعدادها المختلفة، لا غنى عنها في رمضان أساسية كوجبة الإفطار، ومفضلة كهدية عند إعدادها في المنزل أو شرائها جاهزة واهدائها في العزائم
والزيارات.
كنافة
ألعاب
هي مفضلة بين الأصدقاء أكثر كشراء لعبة الدمينو أو طاولة الزهر وغيرها من الألعاب المختلفة للتمتع بالأوقات التي يقضوها معا بعد الإفطار، ويفضلون اللعب بها وصنع الكثير من الذكريات إلى أن يحين وقت السحور.
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