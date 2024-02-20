6 أفكار هدايا رمضانية مميزة للعائلة والأصدقاء.. اختار حسب ميزانيتك

MENAFN - Youm7) من عادات شهر رمضان إقامة العزائم ودعوة الأهل والأصدقاء للإفطار جميعا، وإقامة موائد إفطار تجمع جميع الجيران معا،كما في مناطق مصرية كثيرة، وتحرص السيدات والفتيات على إتمام جميع التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالإفطار منالمشروبات المميزة والأكلات وصنع الحلويات، ومع حرص الإفطار الجماعي معا وإقامة الزيارات يأتي الحرص أيضا على اهداء الهدايا الرمضانية إلى الأقارب أو الأصدقاء لمشاركة فرحة ولمة رمضان، ولاختيار هدية رمضانية مميزة نستعرض في هذا التقرير أنواع مختلفة للهدايا الرمضانية وهي:





فانوس رمضان

من الهدايا الرمضانية الشائعة فانوس رمضان،

يفضله الكثير كهدية تدخل البهجة والسرور للمقدم إليه، وهو مفضل للكبير والصغير، وتتعدد أشكال وأصناف الفوانيس، يوجد منها ألوان للفتيات كالأزرق والبنفسجي، وألوان للأولاد من الأسود أو البني وهذا للنوع المعدني من الفوانيس، ويوجد ما يحمل شخصيات رمضان مع الأغاني الشهيرة وهذا مناسب للأطفال، ومنه الخشبي الذي يطبع عليه الصور وهو شائع بين العائلات والمقبلين على الزواج حيث يحمل كل وجه

صورة أو عدة صور لهم وهم معا.

فانوس معدني





سجادة وعباءة الصلاة

تتزين وتتعطر المساجد والبيوت استعدادا لأيام رمضان وإقامة الصلوات وصلاة التراويح والدعاء وقراءة القرآن، ويفضل الكثير لهذه الأيام اختيار عباءة وسجادة الصلاة هدية، واضافة مسبحة الكترونية أو ملونة من الخرز مختلف الأحجام والأشكال، وتقديمها بشكل جميل، وتكون هذه الهدية لها طابع خاص ومميز لما تحمله من روحانيات رمضان.

سجادة الصلاة





فناجين رمضان

اختيار فناجين رمضان واختيار ما يحمله الفنجان من شخصيات أو اسم المقدم إليه، أو اقتباسات رمضانية أو أدعية وطلب تصميمه من الأماكن المخصصة ثم إهدائه للأقارب أو الأصدقاء، يزيد من مشاعر السعادة خاصة عند وضع المشروبات فيه وتناولها.

فنجان رمضان





الزينة والعطور

يفضل أيضا كهدية مختلفة شراء فروع الزينة التي تحمل الفوانيس والنجوم والهلال بأضواء مختلفة، ومعها العطور الهادئة التي تبعث السكينة والراحة طوال رمضان.





الحلويات

الحلويات بأصنافها المتعددة كالكنافة والبسبوسة والقطايف بأفكار إعدادها المختلفة، لا غنى عنها في رمضان أساسية كوجبة الإفطار، ومفضلة كهدية عند إعدادها في المنزل أو شرائها جاهزة واهدائها في العزائم

والزيارات.

كنافة





ألعاب

هي مفضلة بين الأصدقاء أكثر كشراء لعبة الدمينو أو طاولة الزهر وغيرها من الألعاب المختلفة للتمتع بالأوقات التي يقضوها معا بعد الإفطار، ويفضلون اللعب بها وصنع الكثير من الذكريات إلى أن يحين وقت السحور.



