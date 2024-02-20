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4 فوائد لاستخدام شمع العسل في العناية بشعرك.. يمنحه الترطيب ويعزز نموه

2/20/2024 10:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) شمع العسل له فوائد كثيرة سواء للصحة أو للجمال، وله فوائد بشكل خاص عند استخدامه في العناية بالشعر، حيث يحتوي شمع العسل على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر وتحافظ عليه رطباً مما يمنع الجفاف والتجعد، لذلك تعرفي على فوائد شمع العسل للعناية بشعرك وفقاً لموقع "stylecraze".



- ما هو شمع العسل؟
شمع العسل هو المادة التي يتكون منها قرص العسل، يفرز النحل الشمع لبناء أقراص العسل لتخزين العسل، وهو غني بفيتامين أ وله خصائص مرطبة ومضادة للميكروبات، يستخدمه الناس في شكل شمع على شعرهم.



فوائد شمع العسل للشعر.. يرطب ويغلق الخصلات
يحتوي شمع العسل على فيتامين أ الذي يرطب الشعر، شمع العسل يعتبر مادة مانعة للتسرب للحفاظ على الرطوبة في خصلات الشعر، استخدميه بخفة لتغطية خصلات شعرك حتى يحبس الرطوبة وينعم الأطراف المتقصفة، كما أنه يحسن من مظهر شعرك بشكل مؤقت.



- يعزز نمو الشعر
يعمل شمع العسل على تطويل الشعر خلال 30 يوماً، وعند استخدامك تركيبات الشعر المصنوعة من شمع العسل فإنها تعمل على نمو الشعر بشكل جيد.



- تهدئة الالتهاب
يمنع شمع العسل التهاب الجلد الدهني الذي يؤثر على فروة الرأس ويعمل على ظهور بقع متقشرة ويحدث تهيج للجلد وقشرة الرأس المزمنة، كما أنه يحسن من حالات الصدفية والإكزيما والقشرة بعد أسبوعين.



- يحافظ على تسريحات الشعر التي تدوم طويلاً
يستخدم شمع العسل على نطاق واسع في تجعيد الشعر
لأنه يساعد على بقاء الشعر في مكانه، يمكنك بسهولة الجمع بين شمع العسل وزبدة الشعر أو الزيت الناقل لعمل علاج تصفيف للمساعدة في ضبط تسريحة شعرك، إنه ممتاز للشعر الطبيعي والتصفيفات الملتوية والمضفرة.




















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