4 فوائد لاستخدام شمع العسل في العناية بشعرك.. يمنحه الترطيب ويعزز نموه

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- Youm7) شمع العسل له فوائد كثيرة سواء للصحة أو للجمال، وله فوائد بشكل خاص عند استخدامه في العناية بالشعر، حيث يحتوي شمع العسل على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر وتحافظ عليه رطباً مما يمنع الجفاف والتجعد، لذلك تعرفي على فوائد شمع العسل للعناية بشعرك وفقاً لموقع "stylecraze".
- ما هو شمع العسل؟
شمع العسل هو المادة التي يتكون منها قرص العسل، يفرز النحل الشمع لبناء أقراص العسل لتخزين العسل، وهو غني بفيتامين أ وله خصائص مرطبة ومضادة للميكروبات، يستخدمه الناس في شكل شمع على شعرهم.
فوائد شمع العسل للشعر.. يرطب ويغلق الخصلات
يحتوي شمع العسل على فيتامين أ الذي يرطب الشعر، شمع العسل يعتبر مادة مانعة للتسرب للحفاظ على الرطوبة في خصلات الشعر، استخدميه بخفة لتغطية خصلات شعرك حتى يحبس الرطوبة وينعم الأطراف المتقصفة، كما أنه يحسن من مظهر شعرك بشكل مؤقت.
- يعزز نمو الشعر
يعمل شمع العسل على تطويل الشعر خلال 30 يوماً، وعند استخدامك تركيبات الشعر المصنوعة من شمع العسل فإنها تعمل على نمو الشعر بشكل جيد.
- تهدئة الالتهاب
يمنع شمع العسل التهاب الجلد الدهني الذي يؤثر على فروة الرأس ويعمل على ظهور بقع متقشرة ويحدث تهيج للجلد وقشرة الرأس المزمنة، كما أنه يحسن من حالات الصدفية والإكزيما والقشرة بعد أسبوعين.
- يحافظ على تسريحات الشعر التي تدوم طويلاً
يستخدم شمع العسل على نطاق واسع في تجعيد الشعر
لأنه يساعد على بقاء الشعر في مكانه، يمكنك بسهولة الجمع بين شمع العسل وزبدة الشعر أو الزيت الناقل لعمل علاج تصفيف للمساعدة في ضبط تسريحة شعرك، إنه ممتاز للشعر الطبيعي والتصفيفات الملتوية والمضفرة.
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