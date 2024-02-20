4 علامات بتقولك إن بشرتك محتاجة تقشير.. منها اللون الشاحب والداكن

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- Youm7) تستعمل كثير من الفتيات مرطبات ومنتجات العناية بالبشرة للحفاظ على بشرة تشرق بالحيوية والنضارة، لكن في أوقات تحتاج البشرة إلى ما هو أكبر من العناية وهو تقشير الوجه وإزالة خلايا الجلد الميتة الموجودة من الطبقة العليا في الجلد، لجعل البشرة أكثر إشراقة ونعومة، وليس فقط لإزالة الجلد الميت وإنما لعلاج التجاعيد
والبقع الداكنة أيضا، ومن خلال ما نشره موقع healthline
هناك 4 علامات تظهر على الجلد تشير إلى الحاجة لاستعمال التقشير وهي:
البقع الداكنة
تشمل البقع الداكنة تغير لون البشرة من عدم توحد لونها، أو بسب تأثير أشعة الشمس عليها وتصبغها وتغيرها إلى اللون الداكن، ويعمل تقشير الوجه على توحيد لونها بشكل عام أو تحسينها إلى الأفضل.
تقشير البشرة
بهتان البشرة
البشرة شاحبة غير النضرة يظهر عليها الإرهاق دائما مع النوم الجيد وتناول الطعام الصحي، واستعمال المرطبات بعناية، ومع كل ذلك البشرة باهتة، ويعد الحل الأفضل لمواجهة البهتان وعدم ظهوره هو استعمال التقشير، حيث يزيل خلايا الجلد الميتة والمتراكمة على الجلد، وإظهار البشرة مشرقة بعدها.
حب الشباب
دائما ما تتعرض البشرة الدهنية لظهور حب الشباب والبثور كثيرا، وذلك ناتجا بسب انسداد مسام البشرة بخلايا الجلد المتراكمة والميتة مما يدفع لتكون البكتريا التي تؤدي إلى احمرار الجلد والتهابه وظهور حب الشباب، ولكن استعمال مقشر الوجه يعزز تجديد الخلايا ويسمح لتنظيف البشرة ومكافحة ظهور حب الشباب أو البثور.
علاج البشرة الدهنية
المسام الواسعة
من مميزات التقشير أنه يحفز نمو الكولاجين وتجديد الأنسجة، مما يدفع المسام الواسعة إلى التضييق وتصبح طبيعية
علاج التجاعيد بالتقشير
وتوجد ثلاث مراحل لتقشير الوجه من خفيفة ومتوسطة و عميقة، ونوع البشرة وما تحتويه من شوائب أو تجاعيد هو الذي يحدد أي نوع من مراحل التقشير ستكون مناسبة أكثر.
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