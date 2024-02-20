Wednesday, 21 February 2024 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 علامات بتقولك إن بشرتك محتاجة تقشير.. منها اللون الشاحب والداكن

2/20/2024 10:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) تستعمل كثير من الفتيات مرطبات ومنتجات العناية بالبشرة للحفاظ على بشرة تشرق بالحيوية والنضارة، لكن في أوقات تحتاج البشرة إلى ما هو أكبر من العناية وهو تقشير الوجه وإزالة خلايا الجلد الميتة الموجودة من الطبقة العليا في الجلد، لجعل البشرة أكثر إشراقة ونعومة، وليس فقط لإزالة الجلد الميت وإنما لعلاج التجاعيد
والبقع الداكنة أيضا، ومن خلال ما نشره موقع healthline
هناك 4 علامات تظهر على الجلد تشير إلى الحاجة لاستعمال التقشير وهي:

البقع الداكنة

تشمل البقع الداكنة تغير لون البشرة من عدم توحد لونها، أو بسب تأثير أشعة الشمس عليها وتصبغها وتغيرها إلى اللون الداكن، ويعمل تقشير الوجه على توحيد لونها بشكل عام أو تحسينها إلى الأفضل.


تقشير البشرة


بهتان البشرة

البشرة شاحبة غير النضرة يظهر عليها الإرهاق دائما مع النوم الجيد وتناول الطعام الصحي، واستعمال المرطبات بعناية، ومع كل ذلك البشرة باهتة، ويعد الحل الأفضل لمواجهة البهتان وعدم ظهوره هو استعمال التقشير، حيث يزيل خلايا الجلد الميتة والمتراكمة على الجلد، وإظهار البشرة مشرقة بعدها.


حب الشباب

دائما ما تتعرض البشرة الدهنية لظهور حب الشباب والبثور كثيرا، وذلك ناتجا بسب انسداد مسام البشرة بخلايا الجلد المتراكمة والميتة مما يدفع لتكون البكتريا التي تؤدي إلى احمرار الجلد والتهابه وظهور حب الشباب، ولكن استعمال مقشر الوجه يعزز تجديد الخلايا ويسمح لتنظيف البشرة ومكافحة ظهور حب الشباب أو البثور.


علاج البشرة الدهنية



المسام الواسعة

من مميزات التقشير أنه يحفز نمو الكولاجين وتجديد الأنسجة، مما يدفع المسام الواسعة إلى التضييق وتصبح طبيعية




علاج التجاعيد بالتقشير


وتوجد ثلاث مراحل لتقشير الوجه من خفيفة ومتوسطة و عميقة، ونوع البشرة وما تحتويه من شوائب أو تجاعيد هو الذي يحدد أي نوع من مراحل التقشير ستكون مناسبة أكثر.







MENAFN20022024000132011024ID1107877778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث