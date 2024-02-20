4 علامات بتقولك إن بشرتك محتاجة تقشير.. منها اللون الشاحب والداكن

MENAFN - Youm7) تستعمل كثير من الفتيات مرطبات ومنتجات العناية بالبشرة للحفاظ على بشرة تشرق بالحيوية والنضارة، لكن في أوقات تحتاج البشرة إلى ما هو أكبر من العناية وهو تقشير الوجه وإزالة خلايا الجلد الميتة الموجودة من الطبقة العليا في الجلد، لجعل البشرة أكثر إشراقة ونعومة، وليس فقط لإزالة الجلد الميت وإنما لعلاج التجاعيدوالبقع الداكنة أيضا، ومن خلال ما نشره موقع healthlineهناك 4 علامات تظهر على الجلد تشير إلى الحاجة لاستعمال التقشير وهي:

البقع الداكنة

تشمل البقع الداكنة تغير لون البشرة من عدم توحد لونها، أو بسب تأثير أشعة الشمس عليها وتصبغها وتغيرها إلى اللون الداكن، ويعمل تقشير الوجه على توحيد لونها بشكل عام أو تحسينها إلى الأفضل.

تقشير البشرة





بهتان البشرة

البشرة شاحبة غير النضرة يظهر عليها الإرهاق دائما مع النوم الجيد وتناول الطعام الصحي، واستعمال المرطبات بعناية، ومع كل ذلك البشرة باهتة، ويعد الحل الأفضل لمواجهة البهتان وعدم ظهوره هو استعمال التقشير، حيث يزيل خلايا الجلد الميتة والمتراكمة على الجلد، وإظهار البشرة مشرقة بعدها.





حب الشباب

دائما ما تتعرض البشرة الدهنية لظهور حب الشباب والبثور كثيرا، وذلك ناتجا بسب انسداد مسام البشرة بخلايا الجلد المتراكمة والميتة مما يدفع لتكون البكتريا التي تؤدي إلى احمرار الجلد والتهابه وظهور حب الشباب، ولكن استعمال مقشر الوجه يعزز تجديد الخلايا ويسمح لتنظيف البشرة ومكافحة ظهور حب الشباب أو البثور.

علاج البشرة الدهنية





المسام الواسعة

من مميزات التقشير أنه يحفز نمو الكولاجين وتجديد الأنسجة، مما يدفع المسام الواسعة إلى التضييق وتصبح طبيعية





علاج التجاعيد بالتقشير





وتوجد ثلاث مراحل لتقشير الوجه من خفيفة ومتوسطة و عميقة، ونوع البشرة وما تحتويه من شوائب أو تجاعيد هو الذي يحدد أي نوع من مراحل التقشير ستكون مناسبة أكثر.