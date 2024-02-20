المحطات النووية: ندرس لإطلاق محتوى درامى للتوعية بأهمية البرنامج النووي

(MENAFN
- Youm7) كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة تسعى منذ اليوم الأول الذى شهد بدء تنفيذ محطة الضبعة فى وضع استراتجية إعلامية ومجتمعية لزيادة الوعى والقبول المجتمعى وخلق جيل جديد على وعى كافى بأهمية الطاقة النووية، لذلك حرصت الهيئة خلال الفترة الماضية على استضافة عدد من طلاب الجامعات داخل موقع الضبعة بالاضافة إلى عقد ندوات توعيوية لأهالى الضبعة ومسابقات للأطفال وأخرى للفنين التشكيلين.
أضاف الوكيل خلال ندوة اليوم السابع "الضبعة حلم تحول لحقيقة" أن الهيئة بصدد إطلاق محتوى درامى يناقش أهمية وفوائد الطاقة النووية علاوة على أن الهيئة تسعى بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لادخال دروس عن الطاقة النووية وأهم الشخصيات الموثرة فى هذا المجال بالمراحل الابتدائية.
وأضاف الوكيل، أنه من المخطط أن يكون هناك جناح خاص بالطاقة النووية بمعرض الكتاب العام المقبل لتصبح مصر بيت خبرة للعالم العربي واأفريقي فى هذا المجال الهام، وفى الفترة الأخيرة برز دور الاعلام والوطنى فى أداء عملية نشر الثقافة النووية.
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