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المحطات النووية: ندرس لإطلاق محتوى درامى للتوعية بأهمية البرنامج النووي

2/20/2024 10:26:50 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة تسعى منذ اليوم الأول الذى شهد بدء تنفيذ محطة الضبعة فى وضع استراتجية إعلامية ومجتمعية لزيادة الوعى والقبول المجتمعى وخلق جيل جديد على وعى كافى بأهمية الطاقة النووية، لذلك حرصت الهيئة خلال الفترة الماضية على استضافة عدد من طلاب الجامعات داخل موقع الضبعة بالاضافة إلى عقد ندوات توعيوية لأهالى الضبعة ومسابقات للأطفال وأخرى للفنين التشكيلين.

أضاف الوكيل خلال ندوة اليوم السابع "الضبعة حلم تحول لحقيقة" أن الهيئة بصدد إطلاق محتوى درامى يناقش أهمية وفوائد الطاقة النووية علاوة على أن الهيئة تسعى بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لادخال دروس عن الطاقة النووية وأهم الشخصيات الموثرة فى هذا المجال بالمراحل الابتدائية.
وأضاف الوكيل، أنه من المخطط أن يكون هناك جناح خاص بالطاقة النووية بمعرض الكتاب العام المقبل لتصبح مصر بيت خبرة للعالم العربي واأفريقي فى هذا المجال الهام، وفى الفترة الأخيرة برز دور الاعلام والوطنى فى أداء عملية نشر الثقافة النووية.


























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