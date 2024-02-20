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صادرات مصر إلى ليبيا ترتفع إلى 201 مليون دولار فى شهر واحد

2/20/2024 10:26:50 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت الصادرات المصرية إلى الأسواق الليبية قفزة ملحوظة في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إليها نحو 201 مليون و638 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 83 مليونا و546 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 118 مليونا و92 ألف دولار.


وتشير بيانات الجهاز إلى أن مصنوعات الحجر والأسمنت تصدرت قائمة أهم السلع المصدرة إلى ليبيا خلال تلك الفترة، بقيمة بلغت 40 مليون و102 ألف دولار في نوفمبر الماضي، يليها صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة بلغت 31 مليون و322 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل مليون و330 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 29 مليون و992 ألف دولار.


وشملت قائمة السلع المصدرة أيضا كلا من اللدائن ومصنوعاتها بقيمة بلغت 17 مليون و660 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 7 ملايين و564 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 10 ملايين و96 ألف دولار، إلى جانب الصادرات المصرية من الملابس وتوابعهن وبلغت قيمتها 8 ملايين و222 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل مليوني و86 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 6 ملايين و136 ألف دولار.








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