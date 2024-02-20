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كاناليس: نمو سوق الهواتف الذكية فى الشرق الأوسط بنسبة 24%

2/20/2024 10:26:50 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير عن شحن 12.2 مليون هاتف ذكي في الشرق الأوسط
في الربع الأخير من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبحث نشرته شركة Canalys.



شهد عام 2023 ككل زيادة بنسبة 11%في الشحنات مقارنة بعام 2022 بإجمالي 42.5 مليونًا.



تحافظ سامسونج على مكانتها باعتبارها البائع رقم 1، على الرغم من أنها لم تعد مهيمنة كما كانت في السنوات السابقة. كان لدى Transsion (Tecno وInfinix وiTel) وXiaomi (بما في ذلك Redmi وPoco) وApple أحجام متشابهة جدًا في الربع الرابع وقد نشهد بعض التعديلات.



تنسب Canalys الفضل إلى أحداث مبيعات نهاية الموسم مثل مهرجان دبي للتسوق، بالإضافة إلى الجمعة السوداء والجمعة الصفراء من أمازون ونون، وأظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً صحياً بنسبة 22%، وهو في الواقع أقل من المقياس، وفقا لما أوردته Gsmarena.



تعمل شركة Xiaomi على توسيع تواجدها في المتاجر التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أثبتت نماذج مثل Redmi 12C شعبيتها بشكل خاص.



شهد العراق زيادة هائلة في الشحنات بنسبة 86%، حيث قامت شركتا Transsion وXiaomi بتنفيذ حملات تسويقية تستهدف الجمهور الأصغر سنًا، وتجذب سلسلة Xa وXb من Honor، إلى جانب الهواتف مثل Magic 5 Pro.



على الرغم من أن موتورولا لم تصل إلى المراكز الخمسة الأولى، إلا أن الشركة شهدت نموًا مذهلاً بنسبة 49% في المنطقة، كما تتوفر هواتف Moto في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن الشركة تتطلع إلى التوسع لتشمل أكثر من 10 هواتف جديدة.



وبالنظر إلى المستقبل، فإن توقعات كاناليس لعام 2024 إيجابية، ويرى المحللون أيضًا أن قطاع السياحة المزدهر هو محرك للنمو:“على المدى الطويل من المتوقع أن يؤدي التقديم الوشيك للتأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المرجح أن يحدث في عام 2024 أو 2025، إلى تعزيز عدد الزوار، مما قد يعود بالنفع على مختلف القطاعات وخاصة الخدمات المتعلقة بالسياحة.



وقال مانيش برافينكومار، كبير المستشارين في شركة كاناليس: "إن الارتفاع الكبير في السياحة يمكن أن يخلق الطلب على أحدث الأجهزة والتقنيات".












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