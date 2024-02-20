الإمارات العربية تتصدر قائمة أكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية نوفمبر الماضى

MENAFN - Youm7) شهدت قائمة أكبر 5 دول استقبلت صادرات مصرية في نوفمبر الماضي تطورا جديدا، حيث شهدت تصدر دولة الإمارات للقائمة متجاوزه كلا من تركيا والمملكة العربية السعودية في هذا الشهر.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن الامارات استقبلت صادرات مصرية قيمتها 304 مليون و464 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 241 مليون و116 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 63 مليون و348 ألف دولار، يليها تركيا وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 259 مليون و389 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 454 مليون و165 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022.

وتضمنت القائمة الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية وسجلت إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 235 مليون و176 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 201 مليون و228 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 33 مليون و948 ألف دولار، إلى جانب الصادرات المصرية إلى إيطاليا والتي بلغت نحو 208 مليون و934 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 300 مليون و982 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، وأخيرا جاءت الصادرات المصرية إلى ليبيا وبلغت قيمتها نحو 201 مليون و638 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 83 مليون و546 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 118 مليون و92 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة الواردات بنسبة 9.9٪، حيث بلغت 6.28 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها القمح بنسبة 41%، وواردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.7%، والذرة بنسبة 5%، وأخيرا فول صويا بنسبة 14.6%.