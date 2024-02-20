القضية الفلسطينية تطغى على أمسية قطوف من بستان الشعر ببيت السنارى

(MENAFN
- Youm7) أقيمت مساء الاثنين أمسية شعرية بعنوان "قطوف من بستان الشعر"، وذلك ضمن فعاليات بيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية أدارها الشاعر الدكتور محمد حلمى حامد وحرصت هذه الأمسية على أن تقدم أصواتا مختلفة من الشعراء المتحققين خاصة هؤلاء الذين يتحلقون حول الشعر فقط بكافة أشكاله من شعراء يلتزمون الشكل الخليلي للقصيدة.
حضر الندوة الشعراء محمود مفرح ومنتصر ثروت القاضى ومحمد فايد عثمان والدكتور محمد عبد الجواد والشاعرة ليلى حسين السيد وجمال عبد العظيم، وشعراء يقدمون قصيدة العامية بأشكالها المتنوعة مثل الشعراء جرجس عبد السيد والدكتور حامد خشبة.
كما كان هناك لفيف من المتذوقين والمستمعين في تنوع يعطى صورة حقيقية لواقع الشعر،
والحق أن تعدد الأصوات وتنوعها واختلافها في هذه الأمسية أضاف لها ثراء وقد ظهرت مأساة غزة والقضية الفلسطينية بكثير من قصائد الأمسية.
من الأمسية
MENAFN20022024000132011024ID1107877772
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.