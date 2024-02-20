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القضية الفلسطينية تطغى على أمسية قطوف من بستان الشعر ببيت السنارى

2/20/2024 10:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت مساء الاثنين أمسية شعرية بعنوان "قطوف من بستان الشعر"، وذلك ضمن فعاليات بيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية أدارها الشاعر الدكتور محمد حلمى حامد وحرصت هذه الأمسية على أن تقدم أصواتا مختلفة من الشعراء المتحققين خاصة هؤلاء الذين يتحلقون حول الشعر فقط بكافة أشكاله من شعراء يلتزمون الشكل الخليلي للقصيدة.

حضر الندوة الشعراء محمود مفرح ومنتصر ثروت القاضى ومحمد فايد عثمان والدكتور محمد عبد الجواد والشاعرة ليلى حسين السيد وجمال عبد العظيم، وشعراء يقدمون قصيدة العامية بأشكالها المتنوعة مثل الشعراء جرجس عبد السيد والدكتور حامد خشبة.

كما كان هناك لفيف من المتذوقين والمستمعين في تنوع يعطى صورة حقيقية لواقع الشعر،
والحق أن تعدد الأصوات وتنوعها واختلافها في هذه الأمسية أضاف لها ثراء وقد ظهرت مأساة غزة والقضية الفلسطينية بكثير من قصائد الأمسية.


من الأمسية








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