مجمع اللغة العربية يستأنف نشاطه بندوة عن طه حسين

(MENAFN
- Youm7) يستأنف مجمع اللغة العربية
برئاسة عبد الوهاب عبد الحافظ نشاطه الثقافى فى دورته التسعين، حيث يطلق الاثنين المقبل الندوة الثقافية الأولى هذا العام بعنوان: "طه حسين.. قيمة متجددة"؛ وذلك في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأديب العربي، رئيس المجمع الأسبق.
تبدأ فعاليات الندوة الثقافية بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس المجمع، ثم كلمة للأستاذ الدكتور محمد العبد عضو المجمع ومدير الندوة، للتعريف بالندوة وأهميتها ومحاورها، والترحيب بالمتحدثين، ثم كلمة للأستاذ الدكتور محمود الربيعي عضو المجمع بعنوان "طه حسين التنويري"، تليها كلمة للأستاذ الدكتور سامي سليمان أستاذ الأدب العربي ونقده، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بعنوان (طه حسين والترجمة)، ثم كلمة للأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق عضو المجمع، بعنوان (طه حسين والسياسة)، ثم يعقب ذلك تلقي المداخلات من السادة الحضور، والتعقيب عليها من السادة المتحدثين.
تبدأ الندوة الثقافية في تمام الساعة الواجدة ظهر الاثنين المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المجمع بشارع عزيز أباظة، بالزمالك، القاهرة ويقام حفل شاي للسادة ضيوف المجمع، مع التجول في أروقة المجمع لمطالعة مطبوعاته ومجلته العلمية المحكَّمة التي سيُتاح عليها خصم 30%، في يوم الندوة.
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