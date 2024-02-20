مجمع اللغة العربية يستأنف نشاطه بندوة عن طه حسين

MENAFN - Youm7) يستأنف مجمع اللغة العربيةبرئاسة عبد الوهاب عبد الحافظ نشاطه الثقافى فى دورته التسعين، حيث يطلق الاثنين المقبل الندوة الثقافية الأولى هذا العام بعنوان: "طه حسين.. قيمة متجددة"؛ وذلك في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأديب العربي، رئيس المجمع الأسبق.

تبدأ فعاليات الندوة الثقافية بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس المجمع، ثم كلمة للأستاذ الدكتور محمد العبد عضو المجمع ومدير الندوة، للتعريف بالندوة وأهميتها ومحاورها، والترحيب بالمتحدثين، ثم كلمة للأستاذ الدكتور محمود الربيعي عضو المجمع بعنوان "طه حسين التنويري"، تليها كلمة للأستاذ الدكتور سامي سليمان أستاذ الأدب العربي ونقده، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بعنوان (طه حسين والترجمة)، ثم كلمة للأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق عضو المجمع، بعنوان (طه حسين والسياسة)، ثم يعقب ذلك تلقي المداخلات من السادة الحضور، والتعقيب عليها من السادة المتحدثين.

تبدأ الندوة الثقافية في تمام الساعة الواجدة ظهر الاثنين المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المجمع بشارع عزيز أباظة، بالزمالك، القاهرة ويقام حفل شاي للسادة ضيوف المجمع، مع التجول في أروقة المجمع لمطالعة مطبوعاته ومجلته العلمية المحكَّمة التي سيُتاح عليها خصم 30%، في يوم الندوة.