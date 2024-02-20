المتحف القومى للحضارة المصرية يقيم فعالية تراث إسنا بالأقصر

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- Youm7) يقيم المتحف القومى للحضارة المصري فى إطار دوره فى التعريف بمحافظات مصر، وهويّاتها المتنوعة والممتدة من ساحلها شمالًا حتى صعيدها جنوبًا، ثامن فعالياته التراثية والفنية عن تراث المحافظات بعنوان "تراث إسنا"، بمحافظة الأقصر.
تتضمن الفعالية الكثير من المفاجآت والأنشطة الممتعة يومى الجمعة والسبت الموافق 23 و24 فبراير 2024، فى تمام الساعة الــ12 ظهرًا حتى الساعة الـ4 عصرًا تضم الكثير من المعالم المميزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة وذلك ضمن مشروع السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا ونخبة من فناني المدينة.
وتضم الفعالية مجموعة من الورش المختلفة التي تحتفي بتراث إسنا المادي واللامادي منها معرض للصور الفوتوغرافية عن المعالم التاريخية والتراثية لمدينة إسنا ومظاهر الحياة الاجتماعية والحرف والأماكن التراثية وتاريخها وورشة حية تفاعلية عن حرفة الأخشاب بإسنا.
- عرض حي للأزياء التراثية بالمدينة (زي الرجال وزي النساء) والذي يعتبر جانبا بارزا من هوية المجتمع الإسناوي مثل (الفرخة والحبرة والتوب الإسناوي بما يتضمنه من حلي وجلابية خاصة بالرجال).
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عرض تفاعلي وتذوق لبعض الأكلات والمشروبات التراثية بإسنا مثل (العدس والكركديه والنجارية والعيش الشمسي).
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فقرة للفنون الشعبية التراثية للمدينة عن فن التحطيب
يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024.
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عرض فيلم تسجيلى عن مدينة
إسنا وتعريف الجمهور بها بجانب عرض لخريطة إسنا.
-عرض لأشهر منتجات الحرف التراثية التي تشتهر بها مدينة إسنا ( نسيج النول اليدوى – والخوص- ونماذج من الأختام التي تشتهر بصناعتها
مدينة إسنا .
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