المتحف القومى للحضارة المصرية يقيم فعالية تراث إسنا بالأقصر

MENAFN - Youm7) يقيم المتحف القومى للحضارة المصري فى إطار دوره فى التعريف بمحافظات مصر، وهويّاتها المتنوعة والممتدة من ساحلها شمالًا حتى صعيدها جنوبًا، ثامن فعالياته التراثية والفنية عن تراث المحافظات بعنوان "تراث إسنا"، بمحافظة الأقصر.

تتضمن الفعالية الكثير من المفاجآت والأنشطة الممتعة يومى الجمعة والسبت الموافق 23 و24 فبراير 2024، فى تمام الساعة الــ12 ظهرًا حتى الساعة الـ4 عصرًا تضم الكثير من المعالم المميزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة وذلك ضمن مشروع السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا ونخبة من فناني المدينة.

وتضم الفعالية مجموعة من الورش المختلفة التي تحتفي بتراث إسنا المادي واللامادي منها معرض للصور الفوتوغرافية عن المعالم التاريخية والتراثية لمدينة إسنا ومظاهر الحياة الاجتماعية والحرف والأماكن التراثية وتاريخها وورشة حية تفاعلية عن حرفة الأخشاب بإسنا.

- عرض حي للأزياء التراثية بالمدينة (زي الرجال وزي النساء) والذي يعتبر جانبا بارزا من هوية المجتمع الإسناوي مثل (الفرخة والحبرة والتوب الإسناوي بما يتضمنه من حلي وجلابية خاصة بالرجال).

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عرض تفاعلي وتذوق لبعض الأكلات والمشروبات التراثية بإسنا مثل (العدس والكركديه والنجارية والعيش الشمسي).

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فقرة للفنون الشعبية التراثية للمدينة عن فن التحطيب

يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024.

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عرض فيلم تسجيلى عن مدينة

إسنا وتعريف الجمهور بها بجانب عرض لخريطة إسنا.

-عرض لأشهر منتجات الحرف التراثية التي تشتهر بها مدينة إسنا ( نسيج النول اليدوى – والخوص- ونماذج من الأختام التي تشتهر بصناعتها

مدينة إسنا .