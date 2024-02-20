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هيئة الكتاب تصدر «معبد كوم أمبو» لـ على عبد الحليم على

2/20/2024 10:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة مصريات، كتاب «معبد كوم أمبو.. معبد مصري فريد من العصرين البطلمي والروماني» للدكتور علي عبد الحليم علي.



يهدف الكتاب إلى تعريف القارئ، بآثار كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان وتحديدًا منطقة المعبد المكرس لكل من المعبودين «سوبك» و«حورور»، حيث تحتوي كوم أمبو على العديد من الآثار بخلاف هذا المعبد المميز ومنها منطقة جبل السلسلة ومتحف التمساح ومنطقة الحوش، ونجع الحجر وقورتة ورصرص (فارس) ووادي شط الرجال وغيرهم.



ومنطقة معبد كوم أمبو من أكثر المناطق الأثرية التي يشعر المرء فيها بمتعة خاصة عند زيارتها، حيث يمكن للزائر أن يقضي بها وقتا بين جمال وبهاء الآثار متمثلة في معبدها الشهير ومتحف التمساح المجاور له، وبين إطلالة هذه المنطقة على صفحة النيل الذي يتلألأ تحت أقدام هذا المعبد مقبلا من الجنوب بالخير ليروي مصر وأرضها وشعبها أعذب الماء.



ويتناول هذا الكتاب أهم الآثار التي تتبع كوم أمبو وليس جلها، ومن هذه الآثار المعبد الفريد في تخطيطه ومناظره، وبيت الولادة الذي يلحق به، ومقصورة حتحور الملاصقة فضلا عن مقصورة كراكالا، والبئر العميقة التي كانت تتصل بسلسلة من القنوات منها ما يوصل إلى حوض التطهير.



ينقسم الكتاب إلى تصدير و9 فصول، وخاتمة، ويحمل الفصل الأول عنوان «مقدمة عن تاريخ وأعمال البطالمة والرومان في مصر» ويرصد
دخول الإسكندر وأعماله في مصر، وأعمال البطالمة في مصر، وأعمال الرومان في مصر، أما الفصل الثاني يحمل عنوان «كوم أمبو: الموقع والتاريخ والاسم»، ويتناول موقع كوم أمبو، وتاريخ منطقة كوم أمبو،
أسماء كوم أمبو.



والفصل الثالث يحمل عنوان «تاريخ الكشف عن معبد كوم أمبو.. وأهم الدراسات»، ويتناول الزيارات والمؤلفات القديمة في القرن التاسع عشر،
وبداية الحفر واكتشاف المعبد، وماذا بعد الكشف عن المعبد والمنطقة المحيطة، والدراسات العلمية لمعبد كوم أمبو، أما الفصل الرابع «تاريخ بناء معبد كوم أمبو وحالته»، ويتحدث عن تاريخ بناء معبد كوم أمبو، والحالة الراهنة له.



والفصل الخامس «الآلهة الرئيسية وعقيدة معبد كوم أمبو، ويتناول تكوين ثالوثي معبد كوم أمبو، وعقيدة معبد كوم أمبو وعلاقتها بمذهب عين شمس، أما الفصل السادس «المباني الأثرية في منطقة كوم أمبو»، يتحدث عن محور المعبد - المباني الموجودة في الموقع - تخطيط المعبد الرئيسي في كوم أمبو، والفصل السابع «وصف أهم المناظر على جدران معبد كوم أمبو الرئيسي»، ويتناول مناظر الصرح - مناظر فناء الاحتفالات - مناظر صالة الأعمدة الكبرى - مناظر صالة الأعمدة الصغرى - مناظر الصالة الوسطى - مناظر صالة القرابين - مناظر صالة التاسوع وقدس الأقداس - مناظر الممر الداخلي والحجرات السبع خلف قدس الأقداس - أهم مناظر الممر الخارجي للمعبد الرئيسي، والفصل الثامن «موضوعات أخرى من المعبد الرئيسي لكوم أمبو» ويتناول (نصوص الأفاريز - الجرافيتي).



وأخيرًا الفصل التاسع «أهم المناظر على المباني الملحقة بمعبد كوم أمبو الرئيسي» وفيه مناظر البوابة التحصينية - مناظر مقصورة حتحور - مناظر مقصورة سوبك من عصر کاراکالا»، بالإضافة إلى الخاتمة، وقائمة بأهم المراجع عن معبد كوم أمبو، والصور والأشكال التوضيحية.












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