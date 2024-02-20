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حقيبة منتفخة تشبه الفضاء أحدث تصميمات أبل لنظارة Vision Pro

2/20/2024 10:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة أبل عن حقيبة خاصة لحفظ نظارة Apple Vision Pro
، والتى تأتى في شكل
حقيبة بيضاء منتفخة مصممة لحماية سماعة الواقع المختلط التي تبلغ قيمتها 3500 دولار عند حملها أثناء التنقل.


وبحسب التقرير فإن
الغلاف الخارجي للحافظة مصنوع من مادة مقاومة للتمزق: وهي مادة من النايلون تستخدم غالبًا في المعدات الخارجية لجعل المنتجات مثل الخيام متينة ومقاومة للماء، وفقًا لشركة Apple.







وكشفت الشركة أيضا، أن الحقيبة للوهلة الأولى تعد متميزة بصريًا عن مجموعة منتجات أبل من حافظات الأجهزة مثل آيفون، ويبدو أن البعض قد اندهش من تصميمها، وفقت لتقرير بيزنس انسايدر.



وقال ديريك جي، أحد مستخدمي تيك توك، في مقطع فيديو نشره حول أفكاره حول قضية Vision Pro : "أعتقد أن هذا هو أكثر شيء لم يفعلوه منذ فترة طويلة وأعتقد أن فريق التصميم استمتع كثيرًا بصنعه.



جي ليس المراجع التقني الوحيد الذي لاحظ تصميم منتجات أبل غير المعتاد على ما يبدو ، وفي مراجعة بالفيديو على اليوتيوب للحالة، وصف فايز علي مظهرها بأنه "مستقبلي" ويذكرنا ببدلة الفضاء التابعة لوكالة ناسا. وقالت قناة TechWeWant ، وهي قناة على اليوتيوب تستعرض أحدث المنتجات التقنية، في تقييمها إن الحقيبة تبدو وكأنها وسادة وحقيبة نوم، وقال مات جراي إنه يستطيع أن يتخيل نفسه وهو يريح رأسه على الحقيبة المنتفخة أثناء الرحلة.



وقال جي في مقطع الفيديو الخاص به على TikTok: "إنهم يريدون إثارة هذا الشعور ليس بالمستقبل القريب، ولكن بالمستقبل الذي نفكر فيه جميعًا، وهو السفر إلى الفضاء أو شيء من عالم آخر".



في حين أن بعض المصممين قد لاحظوا تصميم منتج أبل الجديد الشبيه بالفضاء، إلا أن أحدهم يقول إن جمالية العلبة لا تختلف كثيرًا عن نمط منتجات أبل السابقة.



ويقول الدكتور كليف شين، الأستاذ المشارك في التصميم الصناعي في جامعة إلينوي أوربانا شامبين، إن الشكل العام للمنتج "بسيط" ويعرض "تعقيدًا بصريًا" من خلال استخدامه للمواد الناعمة التي تخلق تجاعيد على السطح الخارجي.



ويقول شين، إن المظهر البسيط والدقيق يتماشى مع استراتيجية التصميم النموذجية لشركة Apple والتي يعتقد أن الشركة "تفوقت" فيها عند صياغة اللغة المرئية لأجهزة مثل iMac.



وقال شين لـ BI: "أعتقد أنه يتماشى مع ما اتبعته شركة ابل باستمرار حتى الآن، على الرغم من أن شركة آبل قد اختارت مادة مختلفة لحافظة Vision Pro وهو خروج عن القاعدة إلا أنها تتماشى مع فلسفتها التصميمية الراسخة.



في حين يتم الإشادة بالمظهر المبتكر لهذه القضية، لا يزال الناس لديهم بعض المخاوف بشأنها، وقال علي في مقطع الفيديو الخاص به إن الحقيبة "ضخمة" وغير متأكد مما إذا كان الحجم يحبها، وبالمثل، قالت TechWeWant إن الحالة تشغل معظم المساحة في حقيبة ظهر المراجع، وأشار جراي إلى أن لونه الأبيض "عالٍ" ويمكن أن يجعله "عرضة للتلف والأوساخ".



على الرغم من المخاوف، يتفق المراجعون على أن الحافظة تناسب سماعات الرأس وملحقات Vision Pro الخاصة بهم بشكل جيد، ويعتقدون أيضًا أن سطحه الذي يشبه الوسادة سيكون بمثابة حاجز مفيد لحماية أجهزتهم باهظة الثمن.














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