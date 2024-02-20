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يعنى إيه؟.. اختبار ميزة جديدة من Apple Music تستورد قوائم التشغيل بسهولة من Spotify

2/20/2024 10:26:42 PM
(MENAFN- Youm7) يبدو أن Apple Music تختبر التكامل التجريبي مع خدمة تسمى SongShift، لنقل الموسيقى من الخدمات الأخرى إلى Apple Music، ويتم حاليًا اختبار الميزة A/B في أحدث إصدار تجريبي من Apple Music على Android، وفقًا لتقارير المستخدمين على Reddit.



‏SongShift هي خدمة تابعة لجهة خارجية كانت متاحة لسنوات، يتيح للمستخدمين نقل مكتبات الموسيقى وقوائم التشغيل الخاصة بهم بسهولة بين خدمات بث الموسيقى المختلفة، على سبيل المثال، يمكنك استخدام تطبيق SongShift لنقل قوائم التشغيل الخاصة بك من Apple Music إلى Spotify أو العكس.



الآن، يبدو أن شركة Apple تختبر التكامل الأصلي مع SongShift، وفقًا لمستخدمي Reddit، هناك مطالبة جديدة في Apple Music لنظام Android تسأل المستخدمين عما إذا كانوا يريدون "إضافة الموسيقى المحفوظة وقوائم التشغيل التي أنشأتها في خدمات الموسيقى الأخرى إلى مكتبة Apple Music الخاصة بك"، هناك أيضًا خيار جديد للقيام بذلك من خلال إعدادات Apple Music على Android.



يتم تشغيل هذا التكامل بواسطة SongShift، في الأساس، يبدو أن شركة Apple تقوم بدمج SongShift في تطبيق Apple Music لنظام Android لتسهيل على المستخدمين التبديل من Spotify والخدمات الأخرى إلى Apple Music.



لا يظهر تكامل Apple Music مع SongShift حاليًا إلا لبعض الأشخاص الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من Apple Music لنظام Android، ويبدو أنه لا يزال في مرحلة الاختبار التجريبي المبكر جدًا ولم يعمل بكامل طاقته بعد، ومع ذلك، من الواضح أن هذا شيء تعمل عليه شركة Apple مع SongShift.



يبقى أن نرى ما إذا كانت Apple لديها خطط لجلب تكامل SongShift إلى Apple Music على iPhone، ومع ذلك، عادةً ما يتم الحفاظ على تكافؤ الميزات بين Apple Music لنظام Android وApple Music لأجهزة iPhone.


















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