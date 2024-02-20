يعنى إيه؟.. اختبار ميزة جديدة من Apple Music تستورد قوائم التشغيل بسهولة من Spotify

(MENAFN
- Youm7) يبدو أن Apple Music تختبر التكامل التجريبي مع خدمة تسمى SongShift، لنقل الموسيقى من الخدمات الأخرى إلى Apple Music، ويتم حاليًا اختبار الميزة A/B في أحدث إصدار تجريبي من Apple Music على Android، وفقًا لتقارير المستخدمين على Reddit.
SongShift هي خدمة تابعة لجهة خارجية كانت متاحة لسنوات، يتيح للمستخدمين نقل مكتبات الموسيقى وقوائم التشغيل الخاصة بهم بسهولة بين خدمات بث الموسيقى المختلفة، على سبيل المثال، يمكنك استخدام تطبيق SongShift لنقل قوائم التشغيل الخاصة بك من Apple Music إلى Spotify أو العكس.
الآن، يبدو أن شركة Apple تختبر التكامل الأصلي مع SongShift، وفقًا لمستخدمي Reddit، هناك مطالبة جديدة في Apple Music لنظام Android تسأل المستخدمين عما إذا كانوا يريدون "إضافة الموسيقى المحفوظة وقوائم التشغيل التي أنشأتها في خدمات الموسيقى الأخرى إلى مكتبة Apple Music الخاصة بك"، هناك أيضًا خيار جديد للقيام بذلك من خلال إعدادات Apple Music على Android.
يتم تشغيل هذا التكامل بواسطة SongShift، في الأساس، يبدو أن شركة Apple تقوم بدمج SongShift في تطبيق Apple Music لنظام Android لتسهيل على المستخدمين التبديل من Spotify والخدمات الأخرى إلى Apple Music.
لا يظهر تكامل Apple Music مع SongShift حاليًا إلا لبعض الأشخاص الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من Apple Music لنظام Android، ويبدو أنه لا يزال في مرحلة الاختبار التجريبي المبكر جدًا ولم يعمل بكامل طاقته بعد، ومع ذلك، من الواضح أن هذا شيء تعمل عليه شركة Apple مع SongShift.
يبقى أن نرى ما إذا كانت Apple لديها خطط لجلب تكامل SongShift إلى Apple Music على iPhone، ومع ذلك، عادةً ما يتم الحفاظ على تكافؤ الميزات بين Apple Music لنظام Android وApple Music لأجهزة iPhone.
MENAFN20022024000132011024ID1107877766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.