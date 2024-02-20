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محلل شركة أبل مارك جورمان: Apple Vision Pro 2 على بعد 18 شهرًا على الأقل

2/20/2024 10:26:42 PM
(MENAFN- Youm7) لا يزال أمامنا 18 شهرًا على الأقل لإصدار الجيل الثاني من سماعة الرأس Vision Pro من Apple، وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج.



في الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية "Power On"، قال جورمان إنه من المحتمل أن تكون شركة Apple على بعد عام ونصف على الأقل من إصدار الجيل الثاني من سماعة الرأس Vision Pro، ومن المقرر إطلاقها في أواخر أغسطس 2025 على أقرب تقدير، وأشار جورمان إلى أن شركة Apple مهتمة بشدة بالأسباب التي تجعل العملاء الذين يختارون إعادة سماعات الرأس Vision Pro من الجيل الأول يفعلون ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى نقل التعليقات من متاجر البيع بالتجزئة إلى المقر الرئيسي للشركة للمساعدة في تحسين الإصدار التالي من الجهاز.



يستبعد هذا الخبر بشكل فعال فكرة تلقي Vision Pro تحديثات سنوية مثل iPhone أو Apple Watch، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يتبع دورة تحديث أطول يمكن أن تتجاوز حتى تلك الخاصة بجهاز iPad.



ذكر محلل شركة Apple Ming-Chi Kuo وشركة أبحاث السوق Omdia سابقًا إطارًا زمنيًا لإطلاق الجيل الثاني من سماعات الرأس Vision Pro في عام 2027، ويقال أنه من الممكن ألا تكون هناك تحديثات لأجهزة Vision Pro حتى ذلك الحين، مما يعني أن Vision Pro قد يصل إلى 54 شهرًا دون تحديث منذ الإعلان عن الجيل الأول إلى الثاني، وفي الوقت نفسه، يمكن لشركة أبل أن تطلق سماعة رأس Vision بأسعار معقولة في عام 2025 تقريبًا، وفقًا لكل من The Information وBloomberg.
















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