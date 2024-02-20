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خطوة بخطوة.. كيفية مشاركة الألعاب على نينتندو سويتش

2/20/2024 10:26:42 PM
(MENAFN- Youm7) يتيح جهاز الألعاب
Nintendo Switch
للمستخدمين مشاركة الفيديو جيمز مع الاخرين، وهي
طريقة رائعة لتجربة المزيد من أفضل ألعاب Switch دون إنفاق الكثير من المال.



وبحسب موقع TOI الهندى، فطالما أن لديك نسخة رقمية من لعبة ما في حسابك، يمكنك بسهولة مشاركة هذه اللعبة مع صديق عبر Switch الأصلي وSwitch OLED وحتى Switch Lite، وفيما يلى كيفية مشاركة الألعاب على Nintendo Switch.



تحتاج فقط إلى تسجيل الدخول على جهاز Switch أخر، لكن يجب ملاحظة أنك ستشارك اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك مع حساب Nintendo الخاص بك.

ويتضمن ذلك جميع الألعاب المسجلة في حسابك بالطبع، ولكن أيضًا أي معلومات عن بطاقة الائتمان والمكافآت المسجلة لديك، وقبل البدء، تأكد من أنك مرتاح لمشاركة هذه المعلومات مع صديق.



الخطوة 1: قم بشراء اللعبة باستخدام حساب Nintendo الخاص بك. تبدو الخطوة الأولى واضحة، ولكن من الضروري أن تقوم بشراء لعبة Switch التي ترغب في مشاركتها على حساب Nintendo الخاص بك. بمعنى آخر، الحساب الذي قمت بتسجيل الدخول إليه عادةً على نظام Switch الخاص بك.



الخطوة
2: توجه إلى المتجر الإلكتروني كما تفعل عادةً، وقم بشراء اللعبة، ثم قم بتنزيلها بالكامل على النظام





الخطوة 3: قم بإلغاء تسجيل المفتاح الأول الخاص بك باعتباره وحدة التحكم الأساسية الخاصة بك. انتقل إلى متجر eShop مرة أخرى وانقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.



الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل الشاشة، وسترى خيارًا محددًا بوحدة التحكم الأساسية . قم بإلغاء تنشيط هذا. طالما أنك لا تزال مسجلاً الدخول إلى حساب Nintendo الخاص بك على وحدة التحكم هذه ولديك اتصال بالإنترنت، فسيظل بإمكانك الوصول إلى ألعابك.





الخطوة 5: قم بإجراء التبديل الثاني على وحدة التحكم الأساسية الجديدة الخاصة بك.



الخطوة 6: على جهاز Nintendo Switch الثاني، الذي ستشارك الألعاب معه، قم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Nintendo المستخدم على النظام الأول. نظرًا لأنك قمت بالفعل بإلغاء تسجيل المحول الأول، فسيتم تلقائيًا تغيير المحول الثاني إلى وحدة التحكم الأساسية الخاصة بك.



الخطوة 7: قم بتنزيل اللعبة التي تريد لعبها بالكامل.












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