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قائمة ألعاب Playstation Plus لشهر فبراير .. Need For Speed Unbound الأبرز

2/20/2024 10:26:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة Sony عن قائمة الألعاب لشهر فبراير القادمة إلى كتالوج ألعاب PlayStation Plus لأعضاء الحسابات المميزة الأسبوع الماضي، وتشمل عروض PS Plus لهذا الشهر كل من Need for Speed: Unbound، وThe Outer Worlds، وTales of Arise، وAssassin's Creed Valhalla.



وستكون القائمة الكاملة للألعاب التي تصل إلى كتالوج ألعاب PS Plus هذا الشهر قابلة للعب بدءًا من 20 فبراير، كما أعلنت شركة Sony أيضًا عن الألعاب المجانية الثلاث لشهر فبراير القادمة إلى PS Plus عبر جميع مستويات العضوية أواخر الشهر الماضي.


وتعتبر لعبة Need for Speed Unbound، أحدث لعبة في سلسلة NFS الشهيرة، العنوان الرئيسي من بين عروض كتالوج ألعاب PS Plus لهذا الشهر، حيث توفر Unbound، التي صدرت في عام 2022، نهجًا أكثر حداثة، ويقدم أسلوبًا فنيًا يمزج بين الكتب المصورة والرسومات على الجدران والمرئيات المظللة، تركز اللعبة على الثقافة الفرعية لسباق الشوارع وتتميز بخيارات واسعة لتخصيص المركبات ووضع قصة من الفقر إلى الثراء وخريطة عالم مفتوح تعتمد على شيكاغو، وستكون NFS Unbound متاحًا لمشتركي فئة PS Plus Extra وDeluxe على PS5.



أما لعبة The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition فتصل أيضًا هذا الشهر لأصحاب PS5، وتوفر النسخة المعدلة لعام 2023 من اللعبة الأصلية لعام 2019 صورًا محدثة لوحدات تحكم الجيل الجديد وسقفًا عالي المستوى، من بين ميزات أخرى، وتتضمن الحزمة اللعبة الأساسية وجميع محتويات المحتوى القابل للتنزيل (DLC).



وفي حين أن إصدار Spacer's Choice Edition من اللعبة يقدم حزمة أكثر اكتمالا، إلا أن النسخة المعدلة واجهت انتقادات حول الطريقة التي تقوم بها بتحديث النمط الفني للعبة الأصلية، وبالإضافة إلى ذلك، وصلت الترقية المرئية أيضًا مع مشكلات في الأداء، والتي عمل المطورون على إصلاحها بمرور الوقت، وسواء كنت تفضل الجماليات المرئية الأصلية للعبة The Outer Worlds أو كنت تحب التحديثات التي يجلبها الإصدار المُعاد تصميمه، فإن لعبة Obsidian RPG توفر عشرات الساعات من البحث والاستكشاف.



وتشتهر سلسلة Tales الطويلة الأمد من Bandai Namco بقصصها الخيالية ومعاركها المثيرة وأسلوبها الفني الفريد، وأحدث إصدار في السلسلة، Tales of Arise، يصل كجزء من عناوين كتالوج الألعاب لشهر فبراير على PS4 وPS5، وترسم اللعبة رحلات الأبطال المزدوجين من عالمين مختلفين، وتكتمل القصة المترامية الأطراف بنظام قتالي عميق ومجزٍ.



فيما تشمل مكافأة ألعاب تقمص الأدوار والحركة لشهر فبراير أيضًا لعبة Assassin's Creed Valhalla، وهذا أمر لا يحتاج إلى تفكير بالنسبة لمحبي التيار المتردد. أخذت سلسلة Assassin's Creed الأجواء الإسكندنافية لأول مرة، حيث أسقطت اللاعبين في مكانة Eivor، وهو محارب من الفايكنج مكلف بتأسيس عشيرة فايكنج جديدة في إنجلترا.



وفي حين أن اللعبة تتميز أيضًا بسرد موازٍ حول Creed، فإنها تركز بشكل رئيسي على توسعات الفايكنج في بريطانيا أثناء قيامك بغارات وتكوين صداقات جديدة واكتشاف العديد من أسرار إنجلترا في العصور الوسطى، حيث تعد AC Valhalla بثابة عنوان ضخم: قصته الرئيسية ومهامه وأنشطته الجانبية يمكن أن تبقيك مشغولاً بسهولة لأكثر من 100 ساعة.



وستكون هذه الألعاب وغيرها التي ستأتي هذا الشهر إلى كتالوج ألعاب PS Plus متاحة على PS4 وPS5 اعتبارًا من 20 فبراير، ولا يمكن الوصول إلى كتالوج الألعاب إلا لمشتركي PS Plus Extra وDeluxe، وتلزم عضوية نشطة للعب ألعاب، كذلك يجب أن تضع في اعتبارك أن العناوين التي تصل إلى كتالوج الألعاب لا يمكن إضافتها إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك ولن تكون قابلة للتشغيل بمجرد خروجها من الخدمة.



ومع ذلك، يمكن إضافة ألعاب PS Plus المجانية لهذا الشهر عبر المستويات الأساسية والإضافية والديلوكس/المميزة إلى مكتبة الألعاب والوصول إليها طالما أن اللاعبين لديهم اشتراك نشط في PS Plus، وتشمل ألعاب PS Plus المجانية لشهر فبراير كلاً من Foamstars وRollerdrome وSteel Rising.














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