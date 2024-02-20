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المجلس الدستوري في السنغال يبقي قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية

2/20/2024 10:25:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشر المجلس الدستوري في السنغال تحديثا لقائمة المرشحين للاستحقاق الرئاسي مماثلة لتلك التي أصدرها سابقا، مستثنيا مرشحة واحدة، ليضع بذلك حدا للسجال حول إعادة إجراءات العملية الانتخابية.
ولم تذكر وثيقة، أكد المجلس صحتها لوكالة «فرانس برس»، روز ورديني، إحدى المرشحتين الرئاسيتين، والتي أعلنت انسحابها من السباق بسبب معلومات عن حملها جنسية مزدوجة، الفرنسية والسنغالية.
وبذلك تتضمن الوثيقة المرشحين الـ 19 أنفسهم الذين صادق المجلس عليهم في يناير الماضي، عندما كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 25 الجاري.
ومنذ ذلك الحين، تغير الموعد بسبب تسلسل أحداث غير مسبوق، أصدر خلاله الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات لكن المجلس الدستوري أبطله.
وكان المجلس الدستوري قد رفض الأسبوع الماضي القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من الشهر الجاري وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.
وأشار المجلس إلى «استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا» في 25 فبراير نظرا لتأخر العملية، و«دعا السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن».
بدوره، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال أنه يعتزم احترام قرار المجلس الدستوري و«سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات».
لكن السنغاليين لا يزالون يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأثار هذا التسلسل سجالا جديدا وحادا حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو بعد 2 أبريل المقبل، تاريخ انتهاء ولاية سال رسميا.
كما دار السجال حول البدء من جديد بإجراءات العملية التي انتهت بموافقة المجلس الدستوري في يناير المنصرم على طلب 20 مرشحا لخوض هذه الانتخابات.

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