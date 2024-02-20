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الكرملين يعتبر اتهامات أرملة نافالني باطلة

2/20/2024 10:25:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفض الكرملين أمس اتهامات أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في السجن قبل أيام.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «بالطبع إنها اتهامات باطلة وفظة بحق رئيس الدولة الروسية» بعد أن قالت إن الرئيس فلاديمير بوتين مسؤول عن موته. وأضاف المتحدث «نظرا لأن يوليا نافالنايا باتت أرملة قبل بضعة أيام، لن أعلق» على الأمر.
وبرر الناطق باسم الكرملين اعتقال الأشخاص الذين كانوا يتضامنون مع نافالني من خلال وضع الزهور بشكل سلمي أمام نصب ضحايا القمع السياسي السوفييتي، بالقول إن «قوات الأمن تصرفت بموجب القانون».
من جهته، حضت والدة المعارض الروسي الراحل الرئيس بوتين على تسليمها جثة ابنها.
وقالـت ليودميـلا: «أناشدك يـا فلاديميـر بوتين، حل القضيــة بيــدك وحدك. دعني أر ابني أخيرا. أطالب بتسليم جثمان أليكسي فورا كي أتمكن من دفنه بطريقة إنسانية».

MENAFN20022024000130011022ID1107877751

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