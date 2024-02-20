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المزارعون يحتجون في أثينا والحكومة ليس لدينا ما نقدمه

2/20/2024 10:25:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجه مئات المزارعين اليونانيين إلى أثينا للمطالبة بمساعدات مالية بعدما وافقت الحكومة على تنظيم تظاهرة في العاصمة.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي أمس قوافل من عشرات الجرارات ترافقها شرطة المرور في طريقها إلى اثينا للمشاركة في الاحتجاج المسائي، فيما توجه مزارعون آخرون إلى العاصمة على متن حافلات من المناطق الزراعية مثل جزيرة كريت. ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي التقى مؤخرا قادة الاحتجاجات وقدم العديد من التنازلات، المزارعين إلى التسبب في «أقل قدر ممكن من الاضطرابات».
وقال ميتسوتاكيس لقناة «ستار تي في» التلفزيونية اليونانية «أتفهم تماما سبب رغبة مزارعينا في تنظيم تظاهرة رمزية في وسط أثينا، تزامنا مع ما حدث في كل العواصم الأوروبية الأخرى».
وشدد على أن الحكومة «ليس لديها المزيد لتقدمه».
وبدأ المزارعون في اليونان حركتهم الاحتجاجية الشهر الماضي، وانضموا بذلك إلى حركة احتجاجية أوسع تنتشر فيها جرارات لإغلاق طرق أو إبطاء حركة المرور في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا من بين دول أخرى.
ويعود جزء من السخط في اليونان إلى الغضب من بطء وتيرة إعادة الإعمار بعد الفيضانات المدمرة في سبتمبر 2023 في ثيساليا حيث يمتد سهل رئيسي في مجال الإنتاج الزراعي في اليونان على بعد نحو 400 كيلومتر شمال أثينا.
ويحتج المزارعون على المنافسة التي يعتبرونها غير عادلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لا تخضع للقواعد نفسها، وعلى البيروقراطية والمعايير التي يعتبرونها مفرطة، كما يشتكون من انخفاض أسعار منتجاتهم بدفع من السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة ونقص الدعم المقدم للقطاع.
من جهتها، اقترحت الحكومة خفض فواتير الطاقة للمزارعين على مدى السنوات العشر المقبلة، فضلا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأسمدة والأعلاف الحيوانية من 13% إلى 6%. ووعد رئيس الوزراء اليوناني الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات مالية بحلول نهاية فبراير للمتضررين من الكوارث الطبيعية. وبعدما قدمت الحكومة مساعدات للمزارعين تراوحت بين ألفي يورو وأربعة آلاف يورو في 2023، وعدت بتقديم المزيد من المساعدات تتراوح قيمتها بين خمسة آلاف وعشرة آلاف يورو العام الحالي. لكن ذلك لم يرض المزارعين، حيث قال الاتحاد الزراعي في اليونان إنه «غير راض عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة».

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