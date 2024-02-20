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محكمة بريطانية تنظر في الطعن الأخير لأسانج ضد قرار تسليمه لواشنطن

2/20/2024 10:25:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت المحكمة العليا في لندن أمس، النظر في الطعن الأخير المقدم من مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته بتهم تتعلق بنشر ملفات عسكرية وديبلوماسية سرية.
وتطالب واشنطن بتسليمها المواطـــــن الأسترالي البالغ 52 عاما بعدما وجهت له مرات عدة اتهامات بين الأعوام 2018 و2020 على خلفية تسريب وثائق «ويكيليكس» في 2010 ملفات تتعلق بالحربين بقيادة أميركية في العراق وأفغانستان.
وتقترب الإجراءات القانونية المطولة في المحاكم البريطانية من نهايتها بعد أن خسر أسانج قرارات قضائية متتالية في السنوات الأخيرة.
وإذا ما وافقت المحكمة على الطعن في ختام الجلسات المتوقع أن تستمر يومين، فستكون أمام أسانج فرصة أخرى لعرض قضيته أمام محكمة في لندن مع تحديد موعد لجلسة كاملة.
أما إذا خسر الطعن فسيكون قد استنفد كل الطعون في المملكة المتحدة وسيدخل في عملية الترحيل، علما أن فريقه القانوني ألمح إلى أنه سيستأنف القرار أمام محاكم أوروبية.
وكانت زوجته ستيلا أسانج قد ذكرت أنه سيطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعليق تسلميه مؤقتا في حال لزم الأمر، محذرة من أنه سيواجه خطر الموت في حال سلم للولايات المتحدة.
وتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط في الداخل وعلى الصعيد الدولي لإسقاط 18 تهمة يواجهها أسانج في محكمة فيدرالية في فرجينيا رفعت في عهد سلفه دونالد ترامب. ونددت وسائل إعلام كبرى ومدافعون عن حرية الصحافة والبرلمان الأسترالي وسواهم بالمحاكمة التي تجري بموجب قانون التجسس لعام 1917 والذي لم يستخدم من قبل في قضايا متعلقة بنشر معلومات سرية.
غير أن واشنطن تتمسك بالقضية وتقول إن أسانج وآخرين في ويكيليكس جندوا قراصنة واتفقوا معهم لإجراء «واحدة من أكبر عمليات الاختراق للمعلومات السرية» في تاريخ الولايات المتحدة.
وأسانج موقوف في سجن بلمارش الشديد الحراسة بجنوب شرق لندن منذ أبريل 2019. واعتقل بعد 7 سنوات أمضاها في سفارة الاكوادور في لندن. وفر إلى السفارة ليتجنب تسليمه للسويد حيث واجه اتهامات باعتداء جنسي أسقطت فيما بعد.

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