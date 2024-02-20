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ولي عهد بريطانيا يدعو إلى وقف المعارك في غزة

2/20/2024 10:25:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا وريث العرش البريطاني الأمير وليام أمس إلى «وقف المعارك في أسرع وقت ممكن» بين إسرائيل وحركة حماس، مشددا على «سقوط الكثير من القتلى»، ليخرج بذلك عن خط التحفظ الذي تعتمده عادة العائلة الملكية البريطانية.
وعبر أمير ويلز في بيان «عن قلقه الشديد إزاء الكلفة البشرية للنزاع في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر».
وقال: «لقد سقط الكثير من القتلى. ومثل كثيرين آخرين، أتمنى أن تتوقف المعارك في أسرع وقت ممكن. غزة بحاجة ماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية. ومن الضروري أن يتم تسليم المساعدات وإطلاق سراح الرهائن».
وعمدت الحكومة البريطانية المحافظة إلى إطلاق دعوات من أجل «هدنات إنسانية» أو السعي إلى «وقف إطلاق نار دائم» بدلا من وقف فوري للقتال.

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