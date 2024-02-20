الوضع في غزة كارثي والأمم المتحدة تعلق دخول المساعدات للقطاع

MENAFN - Al-Anbaa) واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي مقر المحكمة جلسات الاستماع، لبحث الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عام 1967، وقالت بريتوريا أمام المحكمة أمس إن إسرائيل تمارس شكلا «أكثر تطرفا» من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما واجهته جنوب افريقيا قبل 1994.وشدد سفير السعودية لدى هولندا، زياد العطية، في كلمته أمس أمام محكمة العدل الدولية على أنه لا تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.وأضاف ان «الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدى لأبشع النتائج»، مضيفا أن «هناك إجماعا دوليا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي». كما تابع أن «إسرائيل زادت من وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن هجمات المستوطنين».كذلك مضى قائلا إن «عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى 700 ألف». وتابع ان إسرائيل تشعر بأن لديها حصانة من القانون الدولي. كما لفت إلى أن «رفض إسرائيل حل الدولتين يؤكد نيتها حرمان الفلسطينيين من حقهم».وشدد العطية على أن إسرائيل تحرم قطاع غزة من مقومات الحياة. وقال: «نرفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة»، مضيفا ان القطاع «تحول إلى مكان للموت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر».كما تابع أن مسؤولين كبارا في إسرائيل يهددون علنا أهالي غزة بالقتل والإبادة.من جهته، قال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا: «نحن كمواطنين جنوب أفريقيين نحس ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي».وأضاف مادونسيلا في كلمته أمام محكمة العدل الدولية «من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يترافق أيضا مع فصل عنصري.. بما لا يختلف عن الاستعمار الاستيطاني. يجب أن ينتهي الفصل العنصري الإسرائيلي».وقال إن جنوب أفريقيا لديها «التزام خاص» بالتنديد بالفصل العنصري أينما وجد وضمان «وضع حد له على الفور».واعتبر مادونسيلا أن «تردد المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها وعدم قدرته على ضمان الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الإسرائيلية والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في فلسطين يشجع إسرائيل على اجتياز عتبة جديدة وهي ارتكاب جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية».في الأثناء، فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو).وحظي مشــــروع القرار، الذي يطالب «بوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الأطراف»، بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن مقابل اعتراض عضو واحد وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.

وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها جراء استخدام «الڤيتو» ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها.وأكدت «الخارجية» السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) على أن «هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير».واضافت الوزارة «تحذر المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة».من جهة أخرى، قال المتحدث باســـــــم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ان المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرة رغم التحديات التي نواجهها.وأضاف في مؤتمر صحافي ان الجهود القطرية مستمرة في الوساطة، ولاتزال الاتصالات جارية بين جميع الأطراف، مؤكدا ان الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل جديدة.وقال ان تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق، وننظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، ونطالب دائما بضرورة وصول المساعدات إلى كل أنحاء القطاع.ورفض الأنصاري «بكل وضوح أي هجوم على رفح»، مؤكدا «لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة».في الأثناء، وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية أمس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن التهدئة مع إسرائيل.وذكر مصدر مصري مطلع لوكالة أنباء «شينخوا» أن وفدا برئاسة رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية وصل إلى القاهرة.وقالت الحركة في بيان مقتضب إن المباحثات ترتكز حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل «الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني».إلى ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي أمس تعليقا جديدا لتوزيع المساعدات في شمال قطاع غزة على خلفية «الفوضى والعنف».وقال برنامج الأغذية العالمي «لم يتخذ قرار تعليق الشحنات إلى شمال قطاع غزة بسهولة، لأننا نعلم أن ذلك يعني أن الوضع على الأرض سيتدهور أكثر وأن عددا أكبر من الأشخاص مهدد بالموت جوعا».في الميدانيات، استهدفت ضربات إسرائيلية جديدة أمس قطاع غزة حيث لا يزال الوضع الإنساني كارثيا خصوصا في مدينة رفح المهددة بهجوم إسرائيلي، حيث يحتشد نحو مليون ونصف مليون فلسطيني. وليل أمس الاول، خلف القصف الإسرائيلي أكثر من 100 قتيل حسبما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. واستهدفت ضربات مدينة خان يونس على بعد بضعة كيلومترات شمال رفح، بحسب وكالة فرانس برس.وأكد المكتب الإعلامي التابع لحماس «عشرات الغارات الجوية وقصفا مدفعيا مكثفا» خصوصا على خان يونس وحي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة ومخيم النصيرات ودير البلح.وتحدث شهود عن «اشتباكات عنيفة تركزت على محاور التوغل بخان يونس وشمال شرق رفح وجنوب وشرق حي الزيتون».