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((الطيران المدني)): حريصون على التعاون الفني والقانوني مع ((إيكاو))

2/20/2024 10:24:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني م.دعيج العتيبي حرص الكويت على مد جسور التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في شتى المجالات الفنية والقانونية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العتيبي لـ «كونا» عقب اجتماعه مع مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط محمد أبوبكر خلال مؤتمر الملاحة الجوية الدولي الذي تنظمه «إيكاو» في العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضح أنه وفي سياق مواكبة الكويت متطلبات الطيران وآخر ما توصلت إليه صناعة الملاحة الجوية عالميا تم بناء مدرج ثالث جديد في مطار الكويت الدولي وتركيب أجهزة ملاحة حديثة وبناء برج مراقبة جديد، إضافة إلى توفير جهاز جديد للمحاكاة (سيميوليتر) يعتبر الأحدث بالمنطقة لتدريب العاملين بالبرج.
وأضاف أنه تم تطوير أحدث الاجهزة العالمية المعتمدة للملاحة وتركيبها لمساعدة الطائرات في الهبوط كما تم تنفيذ عقود لتطوير أجهزة الأرصاد الجوية بغية توفير بيانات تساعد الطيارين خلال مهامهم مثل بيانات الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة والرؤية وسرعة الرياح.
وذكر أن العمل يجري على تنفيذ مبنى المطار «تي2» وفق أعلى المعايير والمواصفات إذ يمثل المبنى «نقلة كبيرة ونوعية» في صناعة الطيران بالمنطقة عبر استيعابه أكثر من 20 مليون راكب سنويا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المسؤولين بمنظمة «إيكاو» على التعاون المشترك لتدريب العاملين بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية.
وشدد العتيبي في هذا الإطار على حرص الكويت واهتمامها «الكبير» بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، معربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون في مجالات التنمية والأمن والسلامة والملاحة الجوية وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بأنظمة الطيران المدني.
وأفاد بأن «إيكاو» تعد إحدى المنظمات المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة والمسؤولة عن سلامة النقل الجوي ومراقبة جميع دول العالم فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة لاسيما «اتفاقية شيكاغو» التي تم توقيعها بعد الحرب العالمية الثانية واتفقت عليها جميع دول العالم بشأن سلامة وأمن النقل الجوي.
وشدد على أن الكويت من الدول التي تحرص على احترام قوانين وأنظمة الطيران المدني الدولي والالتزام بها والعمل بجد على تطبيقها، مشيرا إلى «التطور الكبير» الذي شهده أداء قطاع الطيران المدني الكويتي في ظل تنفيذ عدد كبير من المشاريع.
من جهته، أشاد مدير المكتب الإقليمي لـ «إيكاو» في الشرق الأوسط محمد أبوبكر ـ في تصريح لـ «كونا» ـ بالتعاون القائم بين المنظمة والكويت، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع مع الجانب الكويتي مناقشة عدد من الأمور التي تهم الطيران المدني في المنطقة.
وأضاف أبوبكر انه بحث في الاجتماع كيفية تقديم منظمة الطيران المدني الدولي الدعم والمساعدة وتبادل الخبرات مع الدول كافة ومنها دولة الكويت لإثراء الحلول الفعالة والمستدامة في النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط.
في الإطار، أعلن عن زيارة سيقوم بها ووفد مرافق من «إيكاو» إلى الكويت خلال أبريل المقبل للاطلاع على مجالات التعاون وتطوير منظومة الطيران المدني في البلاد لتتوافق مع قواعد وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.
وأكد حرص المكتب الإقليمي للمنظمة على تقديم الدعم الكامل للكويت فيما تحتاجه لتطوير أنظمتها، منوها بتطور الطيران المدني الكويتي في الفترة الاخيرة بما يضمن سلامة وأمن الطيران المدني وحرص الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية ومسؤوليها بالتعاون المستمر مع المكتب الإقليمي.
وعن المشاركة في مؤتمر الملاحة الدولي بالقاهرة، بين أبوبكر أهمية مشاركة الكويت في المؤتمرات الدولية التي تنظمها «إيكاو» ومساهمتها والدول الأعضاء بتقديم أوراق عمل تثري المؤتمر من خلال تبادل الخبرات واستعراض البيانات والتجارب المميزة في مجال الطيران المدني.
وأوضح أن الطيران المدني مجال مشترك لا يمكن النظر إليه من خلال رؤية دولة واحدة، مؤكدا أهمية العمل وفق إطار منظومة إقليمية وعالمية تسهم بتطوير ورفع مستوى الطيران المدني للمنطقة بشكل كامل «وهي من أهدافنا الرئيسية في المكتب الإقليمي للمنظمة».
وتعد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، التي تأسست عام 1944، إحدى منظمات الأمم المتحدة وتتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرا رئيسا لها وتعنى بمساعدة 193 دولة عضوا بتطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية لديها وتطوير صناعة النقل الجوي لضمان أمنها واستدامتها.

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