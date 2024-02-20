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معرض مسقط الدولي للكتاب الـ 28 ينطلق غداً بمشاركة كويتية

2/20/2024 10:24:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينطلق غدا الأربعاء معرض مسقط الدولي للكتاب الـ 28 بمشاركة 847 دار نشر تمثل 34 دولة من ضمنها دولة الكويت وستكون القضية الفلسطينية العنوان الأبرز لفعالياته المستمرة حتى 2 مارس المقبل.
ويبلغ عدد العناوين والإصدارات المدرجة في موقع المعرض المعنون بـ «هل تستخدم مواقع الذكاء الاصطناعي مثل «شات جي بي تي للبحث عن الإصدارات والكتب المفضلة؟ 622002 عنوان، منها 268975 إصدارا عربيا و204525 أجنبيا.
معرض وندوة وجلسة
وتنقسم دور النشر المشاركة في المعرض إلى ما بين 676 بصورة مباشرة و171 بصورة غير مباشرة تتوزع على 1236 جناحا وتتصدر مصر الدول المشاركة بـ 128 دار نشر تليها سلطنة عمان بـ 104 دور نشر ثم لبنان بـ 76 دار نشر.
وتسلط فعاليات المعرض المقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض هذا العام الضوء على القضية الفلسطينية من خلال عقد ندوة بعنوان «التشبث بالأرض في الأدب الفلسطيني» إلى جانب جلسة حوارية بعنوان «الراهن العربي وتحولات القضية الفلسطينية».
برامج متنوعة
وتقام خلال المعرض 152 فعالية ثقافية وبرامج متنوعة تتوزع في عدد من القاعات المخصصة لهذا الغرض منها «ركن الطفل» الذي يشهد أنشطة عديدة تشمل الورش والمسابقات التفاعلية والمسرحيات وفعاليات الرسم والتلوين وإعادة التدوير وجلسات القراءة وصناعة الأغلفة والفواصل وكتابة القصص والاستماع إليها.
كما ستقام مقاه ثقافية في عدد من الأجنحة التي ستشهد مشاركة الجهات ذات العلاقة بصناعة ونشر الكتاب وحضور مؤلفين للتوقيع على إصداراتهم وإبرام عقود الإنتاج والنشر ومشاركة المؤسسات المعنية بصناعة الكتاب وما يتصل به من إعداد وتجهيز وتغليف وإخراج فني.
وتحفل هذه النسخة بمجموعة من الفعاليات التي تركز على الذكاء الاصطناعي وتأثيره في صناعة الثقافة التي تخدم المعرض هذا العام منها ندوة «الذكاء الاصطناعي.. تحديات وفرص» و«الرواية والذكاء الاصطناعي» و«التحولات الثقافية.. تأثير الذكاء الاصطناعي على الثقافة والإبداع».
الملكية الفكرية و«الميتافيرس»
كما ستقام محاضرة حول «الملكية الفكرية والميتافيرس في إطار الذكاء الاصطناعي المعزز» وأخرى تتناول «دور الذكاء الاصطناعي في نجاح المشاريع».
وتسهم محافظة الظاهرة «ضيف شرف المعرض» بالعديد من الأنشطة والفعاليات، تعريفا بتاريخها الفكري والحضاري، إلى جانب تنظيمها معرضا للقطع الأثرية المكتشفة في المحافظة ومعرضا للفن والصور المستوحاة من التراث والتاريخ العماني العريق.
ويغطى المعرض إعلاميا عبر برنامج تلفزيوني يومي «الفهرس»، إضافة إلى بث إذاعة سلطنة عمان برنامج «خير جليس»، إضافة إلى التغطية اليومية المصورة والمتابعة الإعلامية من خلال منصة جليس ووجود الإعلامي الصغير عبر لقاءات مع الأطفال.

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