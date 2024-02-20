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وزير الشؤون: الاحتفالات بالأعياد الوطنية تبرز دور الوزارة تجاه الفئات التي ترعاها

2/20/2024 10:24:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس السعود، اقامت إدارة التنمية الاجتماعية الحفل السنوي بالأعياد الوطنية بعنوان «شامخة يا كويت»، وذلك بحضور وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري، والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د.خالد العجمي بمشاركة عدة جهات أهلية وتطوعية.
وقال الشيخ فراس السعود في تصريح خلال الحفل: ان هذه الفعالية تأتي ضمن احتفالات الوزارة بالأعياد الوطنية التي تبرز دور الوزارة تجاه الفئات التي ترعاها وتعزيرا لروح المواطنة والمشاركة المجتمعية.
وقام الوزير بتكريم الجهات المشاركة في الحفل، مثمنا جهودهم في إنجاح فعالياته.

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