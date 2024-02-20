وزير الشؤون: الاحتفالات بالأعياد الوطنية تبرز دور الوزارة تجاه الفئات التي ترعاها

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس السعود، اقامت إدارة التنمية الاجتماعية الحفل السنوي بالأعياد الوطنية بعنوان «شامخة يا كويت»، وذلك بحضور وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري، والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د.خالد العجمي بمشاركة عدة جهات أهلية وتطوعية.
وقال الشيخ فراس السعود في تصريح خلال الحفل: ان هذه الفعالية تأتي ضمن احتفالات الوزارة بالأعياد الوطنية التي تبرز دور الوزارة تجاه الفئات التي ترعاها وتعزيرا لروح المواطنة والمشاركة المجتمعية.
وقام الوزير بتكريم الجهات المشاركة في الحفل، مثمنا جهودهم في إنجاح فعالياته.
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