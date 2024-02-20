انطلاق النسخة الثالثة للمنتدى السعودي للإعلام



الدوسري: تسمية 2024 عام التحول الإعلامي الذي نسخر فيه كل طاقاتنا لانطلاقة تليق بقيادتنا وشعبنا القطاع الإعلامي وفّر 56 ألف وظيفة ونستهدف الوصول إلى 67 ألف وظيفة هذا العام

انطلقت أمس أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة بمشاركة ممثل وزير الإعلام الكويتي وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن إلى جانب 2000 من أبرز الشخصيات الإعلامية والأكاديمية المتخصصة في مجال الإعلام محليا ودوليا و80 جهة إعلامية.وقال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، «اتفقت مع زملائي أن نسمي عام 2024 عام التحول الإعلامي الذي نسخر فيه كل طاقاتنا لانطلاقة تليق بقيادتنا وشعبنا»، مشيرا إلى أن الإعلام أسهم بأكثر من 14 مليار ريال سعودي (نحو 3.73 مليارات دولار) في الناتج المحلي.وأضاف «نستهدف الوصول إلى 16 مليار ريال (نحو 4.27 مليارات دولار) هذا العام بارتفاع 10%»، مبينا ان «القطاع الإعلامي وفر 56 ألف وظيفة ونستهدف الوصول إلى 67 ألف وظيفة هذا العام».وتابع «نعمل على ثلاث استراتيجيات في منظومتنا الإعلامية لتتكامل مع استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام التي نتطلع من خلالها إلى تحديد التوجه الاستراتيجي الشامل لمنظومة الإعلام في المملكة ونعمل على استراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تسعى لتمكين الهيئة من النمو وتعزيز تنافسية الأعمال وتطوير الكوادر والمواهب الإعلامية كما نعمل على استراتيجية وكالة الأنباء السعودية (واس) التي تهدف لزيادة فاعلية شبكتها ومكاتبها ومراسليها حول العالم».وأفاد بأنه «تم إطلاق الأكاديمية السعودية للإعلام التي تهدف إلى التمكين والتطوير والتدريب في تخصصات المستقبل وعقدنا شراكات مبكرة مع كبرى شركات التقنية ومنصات الإعلام العالمية مثل غوغل وهواوي وعلي بابا وغيرها ونعمل تحت رؤية حكيمة لا تثق سوى بأربع مفردات.. الأرقام والمؤشرات والشغف والعمل».وشهد المنتدى انطلاق معرض مستقبل الإعلام «فومكس» أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية تجتمع لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الإعلام وتنظيم ورش متخصصة ونوعية يقدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين في مجالات الإعلام المتنوعة واستعراض أبرز التطورات والتقنيات في عالم الصناعة الإعلامية وبناء وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.