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الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص في الكويت يتبادلان أفضل ممارسات تمكين المرأة

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
تماشيا مع التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتمكين المرأة اقتصاديا على مستوى العالم، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد مؤخرا سلسلة من الفعاليات يومي 19 و20 الجاري، بهدف تبادل أفضل الممارسات حول كيفية زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا بالقطاع الخاص. لقد تم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع بنك الخليج، وبورصة الكويت، ومركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت، ومنصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة KWEEP.
كما عقدت بعثة الاتحاد الأوروبي ورشة عمل إرشادية لمجموعة من السيدات الكويتيات القياديات من مختلف المجالات لمناقشة الأدوات والمعرفة اللازمة للتفوق في حياتهن المهنية، وتجاوز التحديات، وتحقيق النجاح.
وشاركت رئيسة منظمة «النساء الأوروبيات في مجالس الإدارة» هدويغ نوينز - وهي منظمة تدافع عن زيادة التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات ـ في «بودكاست» بنك الخليج Lead The Way، وتحدثت عن مشاركة المرأة في القطاع المالي وكيفية تحقيق تنوع أكبر في المناصب القيادية العليا.
كما شاركت نوينز في فعالية استضافتها بورصة الكويت، حيث ناقشت قضايا متعددة مثل التنوع والشمولية، وكذلك أفضل الممارسات المهنية من الاتحاد الأوروبي بشأن معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في القطاع الخاص. وتبادل ممثلو الاتحاد الأوروبي أيضا وجهات النظر مع مؤسسي وأعضاء منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة KWEEP.
تنوع وشمولية
وفي حديثها إلى الشركاء الكويتيين، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينين: يلتزم الاتحاد الأوروبي التزاما قويا بالعمل مع جميع الجهات الفعالة في المجتمع الكويتي لتعزيز التعاون بشأن قضايا التنوع والشمولية وتمكين المرأة. إن هذه الفعاليات تبني على النجاح الذي تمكنا من تحقيقه، وذلك من خلال العديد من المشاريع التي قمنا بتنفيذها مع شركائنا الكويتيين في القطاعين العام والخاص، ونحن نتطلع إلى مواصلة تبادل خبراتنا لتعزيز الهدف المشترك المتمثل بتمكين المرأة اقتصاديا في كل من الكويت وأوروبا.
بدورها، قالت الأستاذة بجامعة الكويت د.لبنى القاضي، وهي مؤسسة ومديرة مركز دراسات وأبحاث المرأة: كانت هناك شراكة ناجحة بين الاتحاد الأوروبي والكويت في مجال تمكين المرأة اقتصاديا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قمنا بتبادل أفضل الممارسات بالاضافة إلى فرص التدريب للنساء الكويتيات الرائدات في القطاع الخاص. وهذا مثال جيد على كيفية عمل الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك مع القطاع الخاص الكويتي لتحقيق هدف خطة التنمية الوطنية للكويت المتمثل في زيادة عدد النساء في المناصب القيادية.
إستراتيجية الاستدامة
كذلك، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم: التزاما بتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا، أعطت بورصة الكويت منذ تأسيسها الأولوية للتثقيف المالي باعتباره عنصرا أساسيا في إستراتيجية الاستدامة المؤسسية الخاصة بالبورصة.
وأضافت العبدالكريم: نفتخر بتنظيم مثل هذه الفعاليات، كجزء من جهودنا المستمرة لرفع مستوى الوعي حول هذه المسألة المهمة داخل سوق المال الكويتي والمجتمع بشكل عام. نتقدم بخالص امتناننا وتقديرنا لسعادة السفيرة السيدة آن كويستينين والسيدة هدويغ نوينز لمساهماتهما القيمة في اقامة هذه الفعالية الملهمة، ونتطلع إلى العمل معا في المستقبل مع استمرارنا في دعم المبادرات التي تتوافق مع التزامنا بتعزيز التغيير الإيجابي طويل الأمد.
خبرات قيمة
أما مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج، فقالت: في إطار مسيرتنا المستمرة نحو تعزيز التنوع والشمولية وتمكين المرأة والقيادات النسائية تشرفنا في بنك الخليج باستضافة السيدة نوينز كضيفة للتحدث في بودكاست Lead the Way تحت عنوان Own Your Career، حيث نقلت خبراتها القيمة إلى القيادات النسائية الناشئة لدينا، ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأهمية مشاركة القصص الملهمة للدفع بعملية تمكين المرأة في الكويت، وفي بنك الخليج، نلتزم بدعم التنوع في فريق العمل، لاسيما دعم القيادات النسائية في الإدارة التنفيذية والمناصب العليا.
وتابعت الحجاج: وبعد جلسة «البودكاست»، استضاف بنك الخليج غداء عمل للأعضاء المؤسسين لمنصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة KWEEP، للترحيب بالسفيرة آن كويستينين وهيدويغ نوينز، حيث أتيحت لنا الفرصة لتبادل الخبرات واستكشاف مختلف جوانب تمكين المرأة في القطاع الخاص وخلق بيئة عمل شاملة ومتنوعة في الكويت.

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