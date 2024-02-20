محافظ الأحمدي يشارك بافتتاح فرع بنك الخليج في مدينة صباح الأحمد السكنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) يشارك محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في افتتاح فرع بنك الخليج الجديد، وذلك صباح اليوم الأربعاء في مدينة صباح الأحمد السكنية، بحضور قيادات البنك وعدد من مسؤولي القطاعات المختلفة بالمحافظة.
وبهذه المناسبة، ثمن محافظ الأحمدي حرص القطاع المصرفي الكويتي على افتتاح فروع جديدة بكل مناطق الكويت خاصة المدن الإسكانية الجديدة بالمحافظات عموما وفي محافظة الأحمدي على نحو خاص.
وتوجه الخالد بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة ومنتسبي بنك الخليج على الجهود المبذولة إجمالا لإنجاز الفرع الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، متمنيا لهم وللقطاع الخاص بوجه عام استمرار النجاح في مواكبة المستجدات العالمية بالصناعة المصرفية.
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