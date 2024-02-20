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محافظ الأحمدي يشارك بافتتاح فرع بنك الخليج في مدينة صباح الأحمد السكنية

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشارك محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في افتتاح فرع بنك الخليج الجديد، وذلك صباح اليوم الأربعاء في مدينة صباح الأحمد السكنية، بحضور قيادات البنك وعدد من مسؤولي القطاعات المختلفة بالمحافظة.
وبهذه المناسبة، ثمن محافظ الأحمدي حرص القطاع المصرفي الكويتي على افتتاح فروع جديدة بكل مناطق الكويت خاصة المدن الإسكانية الجديدة بالمحافظات عموما وفي محافظة الأحمدي على نحو خاص.
وتوجه الخالد بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة ومنتسبي بنك الخليج على الجهود المبذولة إجمالا لإنجاز الفرع الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، متمنيا لهم وللقطاع الخاص بوجه عام استمرار النجاح في مواكبة المستجدات العالمية بالصناعة المصرفية.

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