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رئيس مجلس الشورى القطري: زيارة سمو الأمير ستدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم أن قيام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة دولة إلى الدوحة يؤكد عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أنها تأتي في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا مطردا في شتى المجالات.
وأشار الغانم في تصريح لـ «كونا» بمناسبة الزيارة إلى أن مباحثات أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ستسهم بلا شك في تنمية العلاقات وستدفع بها إلى آفاق أرحب تأسيسا على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربى والمصير المشترك.
وأضاف «أن حرص قادة البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها يأتي تحقيقا للأهداف السامية التي قامت عليها منظومة مجلس التعاون بما يدعم العمل الخليجي المشترك ويصب في مصلحة دول مجلس التعاون ويدعم مواقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق».
واختتم رئيس مجلس الشورى القطري تصريحه بتأكيد دعم مجلس الشورى لكل ما من شأنه أن يسهم في تقوية العلاقات التي تجمع بين دول مجلس التعاون وتعزيزها في شتى المجالات بما يصب في مصلحة دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي ويعمل على تحقيق آمالها وتطلعاتها.

MENAFN20022024000130011022ID1107877738

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