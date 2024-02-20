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إعلاميون قطريون: زيارة الأمير للدوحة تعكس عمق العلاقات بين البلدين

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد إعلاميون قطريون ان زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الدوحة تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتبرز الدلالة الواضحة على أصالتها ومتانتها وعمقها.
ورأى الإعلاميون القطريون، في تصريحات لـ «كونا»، أن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو إلى الدوحة تمثل كذلك دلالة على حرص قادة البلدين على تعميق العلاقات نحو مزيد من التطور والتكامل والعمل المشترك.
من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة «الشرق» القطرية جابر الحرمي إن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الدوحة ولقاء أخيه أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يمثلان فرصة أخرى لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.
وأكد الحرمي أن المباحثات التي سيجريها الزعيمان ستضع لبنات جديدة في صرح العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وستدفع نحو فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن العلاقات القطرية ـ الكويتية تاريخية ومتجذرة ومبنية على أسس قوية من الأخوة الصادقة، مؤكدا أن لدى البلدين والشعبين تاريخا طويلا من العمل معا سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة العمل المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن العلاقات بين البلدين الشقيقين لا يمكن حصرها في أطر سياسية وديبلوماسية رسمية أو علاقات اقتصادية واستثمارية وتجارية «هي أكبر من ذلك بكثير»، مبينا أنها علاقات أخوية متداخلة في كل المجالات ولا حد للتعاون والتنسيق والتكامل بجميع القطاعات، فهي متاحة أمام المواطنين والمستثمرين في البلدين، كما أن التواصل الكبير بين الشعبين الشقيقين دليل على العلاقات الأسرية المتداخلة.
ولفت إلى أن لدولة الكويت الشقيقة أدوارا عظيمة ومواقف كبيرة مشرفة إقليميا ودوليا، مثمنا هذه المواقف «عاليا» التي لا يمكن أن تسقط من الذاكرة القطرية، ومرحبا في الوقت نفسه ترحيبا كبيرا بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لبلده وبين أهله وفي ضيافة أخيه أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لقاء المحبة والأحبة.
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة «العرب» القطرية فالح الهاجري إن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الدوحة ستكون محطة جديدة في تعزيز ودفع العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى الأمام، مؤكدا أن العلاقات بين الشعبين متجذرة وتاريخية وفي نماء مستمر على كل الأصعدة.
وأضاف الهاجري أن تقارب وجهات النظر بين الدولتين في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والرؤى والطموحات المشتركة داخل مجلس التعاون الخليجي وتجاه القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية يزيد من قوة وصلابة العلاقات بينهما، معتبرا أن حكمة وتوافق قادة البلدين أسهما في استثمار هذا التوافق والانسجام في خدمة ورفاهية الشعبين القطري والكويتي.
ورأى رئيس تحرير «العرب»، أن الزيارة ستشهد تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز وتنمية مسيرة التعاون الثنائي على كل الصعد بما يخدم مصالحهما المشتركة إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وتوقع أن تترجم نتائج الزيارة في عمل اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين الشقيقين بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والفني والتعليمي والصناعي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات بين الدولتين تجاوز حتى عام 2022 نحو 7 مليارات دولار.
وأكد أن العلاقات القطرية ـ الكويتية علاقات أخوة وصداقة أصيلة ومتينة ويمكن وصفها بالفضاء المفتوح في رحاب التعاون والتفاهم والتكاتف، وانعكس ذلك عمليا في وصول صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر إلى الكويت كأول زعيم لتقديم العزاء في سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد وإطلاق اسم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على طريق وشريان رئيسي في الدوحة هو محور صباح الأحمد الصباح عرفانا من قطر بمكانته الغالية.
وشدد على أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الدوحة تأتي لتؤكد عمق العلاقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين.
من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة «الراية» عبدالله المري إن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى بلده الثاني قطر ولقاءه أخيه أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد يعكسان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
ونوه المري بحرص قيادتي البلدين على استعراض فرص تنمية العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وأوضح أن زيارة سمو الأمير للدوحة هي الأولى لدولة قطر منذ توليه قيادة البلاد في ديسمبر 2023 خلفا للراحل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ليواصل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسيرة الإنجازات والازدهار والتقدم لرفعة دولة الكويت.
وأكد المري أن العلاقات القطرية ـ الكويتية عميقة ومتجذرة ومتناغمة على مختلف المستويات الخليجية والعربية والدولية وتتعزز يوما بعد يوم بفضل رعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والمنطقة والعالم.
وقال إنه في مؤشر على عمق وخصوصية العلاقات القطرية ـ الكويتية وفي إطار العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم إطلاق اسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل على مشروع طريق المحور (محور صباح الأحمد) الذي يمثل شريانا حيويا جديدا للطرق في الدولة، وذلك تعبيرا عن شكر قطر لسمو الأمير الراحل قائد الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد.
وأكد أن العلاقات القطرية ـ الكويتية تشهد طفرات واسعة في النمو والتطور حيث يشمل التعاون بين الطرفين جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية والتعليمية والسياحية والفنية، مشيرا إلى تأسيس لجنة عليا مشتركة عام 2002 من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بين البلدين، والتي تستمر حتى نهاية عام 2036.
من جانبه، أكد رئيس تحرير صحيفة الوطن القطرية محمد حجي أهمية الزيارة والعلاقة الثنائية التاريخية وجذورها العميقة المختلفة، موضحا أن الزيارة تعطي زخما لكل ما يربط البلدين من علاقات لاسيما الإرث المشترك لهذه العلاقات التي تتجسد في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الدولية من خلال التنسيق في المواقف الدولية أو الإقليمية بينهما.
وأشار إلى ان الزيارة تمثل فرصة مناسبة لتبادل الآراء في القضايا المشتركة لاسيما ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات، مشيرا إلى أن زيارة سموه لدول الخليج مبادرة مهمة في تعزيز المنظومة الخليجية والحرص الكويتي على تعزيز العمل الخليجي المشترك.
من جهته، قال مدير عام المركز القطري للصحافة صادق العماري ان العلاقة بين قطر والكويت علاقة محبة وأخوة قبل ان تكون سياسية او تجارية، مشيرا إلى ان البلدين متفقان في مختلف المجالات وهي زيارة مهمة في تعزيز الوحدة الخليجية.
وأضاف ان البلدين لديهما اتفاق على ضرورة استقرار المنطقة وعدالة القضية الفلسطينية علاوة على المشاريع القطرية والكويتية المشتركة التي تصب في صالحهما وصالح شعبيهما، مرحبا بزيارة سمو الأمير إلى قطر.

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