((السكنية)) تنتهي من توزيع بطاقات احتياط الدفعة 15 بالضاحية 4 بجنوب سعد العبدالله
التاريخ
2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الخامسة عشرة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.
وأضافت «السكنية» أن اجراء عملية القرعة ستكون اليوم الأربعاء 21/2/2024.
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