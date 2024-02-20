Wednesday, 21 February 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((السكنية)) تنتهي من توزيع بطاقات احتياط الدفعة 15 بالضاحية 4 بجنوب سعد العبدالله

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الخامسة عشرة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.
وأضافت «السكنية» أن اجراء عملية القرعة ستكون اليوم الأربعاء 21/2/2024.

MENAFN20022024000130011022ID1107877736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث