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د.هدى الفودري رئيساً لمنظمة دعم الحياة خارج الجسم لجنوب غرب آسيا وأفريقيا

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلنت منظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا «SWAACELSO» عن اختيار رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم د.هدى الفودري رئيسا لها.
وجاء اختيار د.هدى الفودري لهذا المنصب لدورها في المنظمة من خلال عضويتها في لجنة المجموعة الموجهة لمنظمة دعم الحياة وترؤسها للجنة التدريب والتواصل والمحاكاة الفرعية خلال السنوات السابقة، حيث إنها ساهمت بشكل أساسي في إرساء قواعد خدمة دعم الحياة خارج الجسم والمعروفة بـ «ايكمو» في وزارة الصحة من خلال الإعداد والإشراف على البرامج التدريبية المنهجية خلال السبع سنوات السابقة والتي تم اعتمادها من المنظمة خلال عام 2022، وتم من خلالها تأهيل الطواقم الطبية التي تقدم الخدمة في مراكز دعم الحياة المختلفة والتي تتكون من 300 عضو.
وعبرت د.هدى الفودري عن اعتزازها وفخرها لتبوءها منصب الرئيس ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية، مبينة أن الكويت ذات مكانة عالية في المنظمة، خاصة انها تضم مراكز لدعم الحياة في وزارة الصحة متميزة من الدرجة الذهبية، كما يقدم مركز دعم الحياة في مستشفى العدان دورة معتمدة من المنظمة تؤهل أعضاء فرق دعم الحياة، ويعتبر مركزا واحدا من مركزين فقط في منطقة الشرق الأوسط الذي يوفر الدورات المعتمدة من المنظمة.
وأوضحت الفودري أن أعضاء فرق دعم الحياة في مراكز وزارة الصحة يساهمون بشكل فاعل في المنظمة من خلال إعداد السياسات والقواعد الإرشادية العالمية، والمشاركة في تقييم واعتماد الدورات في مختلف دول العالم والمشاركة في البحوث.
واعتبرت ان خدمة دعم الحياة خارج الجسم «ايكمو» من أحدث الخدمات المقدمة في العناية المركزة لمرضى الحالات الحرجة والذي يعانون من فشل شديد في الجهاز التنفسي والقلبي، حيث يتم من خلالها إيصال المريض بجهاز ورئة صناعيين خارجيين عن طريق قسطرات دقيقة يتم إدخالها في الشرايين والأوردة لمرضى الفشل القلبي والتنفسي الحاد.

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