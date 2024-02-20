العوفان: وضع حجر الأساس لصرح الشهيد الجديد في الثاني من أغسطس ذكرى الغزو

المطيري: نهدف لصقل المواهب وشغل أوقات الفراغ بمهارات جديدة ومتنوعة

دارين العليأعلن مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن تاريخ وضع حجر الأساس لصرح الشهيد الجديد في الثاني من اغسطس المقبل يوم ذكرى الغزو، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وترسية الشركة المنفذة.وقال العوفان، في تصريح صحافي على هامش تكريمه أمهات وأرامل الشهداء المشاركات في ورش عمل المكتب مساء أمس الأول، إن المجسم الجديد للشهيد سيتم تشييده في الدوار المقابل لمكتب الشهيد وهو التصميم الفائز الذي صممته احدى طلبة كلية الهندسة والعمارة قي جامعة الكويت.ولفت إلى ان المكتب نظم عددا من ورش العمل كان آخرها ورشة العمل التدريبية لأمهات وأرامل الشهداء والتي خصصت للتدريب على اساسيات صناعة الصابون وقدمتها ابنة الشهيد بتول مصطفى الشطي.ولفت العوفان إلى ان هذه الدورات تهدف إلى صقل المواهب لدى الامهات والأرامل وشغل أوقات الفراغ بأشياء مفيدة ممكن ان توسع من آفاقهم الاجتماعية.ولفت إلى ان ورشة العمل تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، مشيدا بالاقبال عليها من قبل الامهات والأرامل والأبناء، واعدا بالمزيد من الانشطة المفيدة والمتميزة.واعلن عن اعادة افتتاح متحف الشهيد خلال المرحلة المقبلة في مقر مبنى المكتب بعد التجديد بالكامل ويحتوي على جميع اعمال المقاومة والتضحيات التي قدمها الشهداء خلال الاحتلال وما قبله وبعده، لافتا إلى انه صمم لاستفادة طلبة المدارس والجامعات منه.ولفت إلى ان المكتب يحضر حاليا لحفل «قريش الأسر»، وهي عادة سنوية ما قبل شهر رمضان المبارك ينظمها المكتب حرصا منه على التواصل الاجتماعي مع الأسر والأبناء وفيما بينهم.شغل أوقات الفراغبدوره، قال مدير إدارة التوجيه والرعاية الأسرية محمد المطيري ان ورشة عمل صناعة الصابون تأتي استكمالا للخطة الخاصة بالخدمات والانشطة المعدة لأرامل وأمهات الشهداء.ولفت إلى أن الهدف من هذه الدورات هو تقديم نوع من العون للأمهات في قضاء أوقاتهم وتنمية مهاراتهم ودعم توجهاتهم في الحياة، لافتا إلى ان هناك اقبالا كبيرا من قبل الامهات على الاشغال اليدوية التي تجذب اهتمامهم.واوضح ان المكتب سيستكمل بعد شهر رمضان تنظيم الدورات لافتا إلى انه تم توزيع استبيان على الامهات والأرامل لاختيار انواع المواهب والدورات التي يأملن في تنظيمها، مشيرا إلى ان هناك دورات لصناعة العطور والحياكة والخياطة وغيرها من الاقتراحات.مشاريع صغيرةبدورها، قالت مقدمة الدورة وهي بتول الشطي ابنة الشهيد مصطفى الشطي، ان مشاركتها في تقديم الدورة لأرامل وأمهات الشهداء يعني الكثير لها كما ان هذه الدورات تنمي المهارات وتسمح بقضاء اوقات الفراغ بما هو مفيد وممتع.وقالت انه تم خلال الدورة تعليم الامهات اساسيات صناعة الصابون للمبتدئين لافتة إلى ان صناعة الصابون عالم واسع جدا ويمكن من خلاله فتح باب للاعمال، حيث ان هناك الكثير من المشاريع الصغيرة التي تحسن من اقتصاديات الفرد ويمكن تنفيذها عبر هذه الصنعة كتوزيعات المواليد والأعراس وغيرها.الجانب المعنوي والنفسيوقد شارك في الدورة 14 مشاركة من الأمهات والأرامل، حيث أثنت أمينة بوكنان، أرملة الشهيد علي الخواجة، على ورش العمل التي يقدمها المكتب سواء الخاصة بالجانب النفسي او بالجانب التطويري، لافتة إلى ان دورات الاشغال اليدوية والصناعات الصغيرة والرسم وغيرها من شأنها صقل المواهب واعادة النشاط للأمهات والأرامل وخاصة المتقاعدات منهن.بدورها، قالت ابنة الشهيد رباب محمد حمزة ان مكتب الشهيد يقدم الدعم النفسي والمعنوي لأبناء الشهداء من خلال الدورات التدريبية والاكاديمية السنوية التي ينظمها لافتة إلى ان المكتب لا يألو جهدا في الدعم النفسي للأبناء عبر الباحثين والمشرفين الاجتماعيين الذين يتم التواصل معهم في اي امر يحتاجه الأبناء.من جهتها، قالت دلال بوحمدي، ابنة الشهيدة فاطمة عبدالله العصفور، إن الدورات تسهم في اكتساب مهارات جديدة ممكن من خلالها ايجاد مشاريع صغيرة عبر انتاج منتجات جديدة ومتنوعة لتشجيع المنتج المحلي.ولفتت إلى ان الدورات تسهم بتوسيع المدارك والافق سواء من الجانب النفسي او الجانب المعنوي او العملي.