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((التجارة)) تغلق 5 محال تجارية تبيع سلعاً مقلدة

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت إدارة الرقابة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بإغلاق خمسة محال تجارية في محافظة الفروانية لقيامها بعرض وبيع حقائب وملابس وأحذية وأكسسوارات تحمل علامات تجارية عالمية تخضع للرقابة القانونية وتمت إحالتها إلى النيابة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت «التجارة» على مواصلتها الجولات الرقابية على الأسواق والمستودعات والمحال التجارية وجميع المنشآت التجارية للتأكد من التزام الأسواق بالقرارات الوزارية.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن حالات الغش والتقليد عن طريق مراكز حماية المستهلك المنتشرة في محافظات البلاد، وعن طريق التواصل المباشر عبر تطبيق (سهل) في حال وجود أي شكاوى او بلاغ او استفسار، موضحة أن فرقها الرقابية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى او بلاغات يتقدم بها المستهلكون.

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