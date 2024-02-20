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مساعد وزير الخارجية تبحث مع وزير الدولة للتعاون الدولي القطرية العلاقات الثنائية والمستجدات بغزة

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحثت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج مع وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر في الدوحة علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى المستجدات في قطاع غزة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الجانبين ناقشا آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما الوضع الإنساني وسبل تعزيز دور المرأة في الوساطة والعمل الإنساني.
وأعربت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية عن تقدير قطر للكويت على تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر ودعمها لبرامج تمكين المرأة.
من جانبها، عبرت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان خلال الاجتماع عن تقديرها لجهود قطر المتصلة الهادفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين.
وتقدمت بالشكر لقطر على استضافة الاجتماع التنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون بالدوحة، كما تقدمت بالتهنئة لقطر على فوزها ببطولة كأس آسيا قطر 2023. وكانت السفيرة الشيخة جواهر الصباح شددت خلال أعمال الدورة الـ53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي استضافتها الدوحة أمس على ضرورة التصدي للانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف عدوان الكيان المحتل على قطاع غزة وفتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية.

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