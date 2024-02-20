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باكستان تُصدر طابعاً تذكارياً خاصاً بالذكرى الـ 60 للعلاقات الديبلوماسية مع الكويت

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت باكستان طابعا بريديا تذكاريا خاصا بمناسبة الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية مع دولة الكويت.
وأقيم حفل كشف الطابع في وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد من قبل وزير الخارجية الباكستاني محمد قاضي وسفيرنا لدى باكستان ناصر المطيري.
وأعرب السفير المطيري بهذه المناسبة عن اعتزازه وسعادته بالاحتفال بستة عقود من الصداقة المتينة بين الكويت وباكستان التي تمثل الود والاحترام المتبادل والقيم المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن هذه المناسبة جاءت بالتزامن مع الذكرى لاحتفالات دولة الكويت بعيد الاستقلال الـ 63 وعيد التحرير الـ33 وهما مناسبتان عزيزتان على قلوب الكويتيين الذين يدعون الله عز وجل أن يحفظ قيادتهم الحكيمة ويحفظ أمنهم والاستقرار والسلام.
وذكر السفير المطيري اليوم التاريخي في عام 1963 عندما أقيمت العلاقات الديبلوماسية رسميا بين البلدين، موضحا إن العلاقات بين الكويت وباكستان شهدت منذ بدايتها تفاهما وتوافقا حول معظم القضايا الإقليمية والدولية.
واعتبر أن المشهد الاقتصادي يعكس حيوية الشراكة، مضيفا أن التجارة الثنائية مدفوعة بالتعاون في مجال الطاقة المتجددة والالتزام المشترك بالتنوع الاقتصادي.
ولفت السفير الكويتي إلى الزراعة وتطعيم الماشية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين باعتبارها مجالات تنطوي على إمكانات هائلة.
وأشار إلى أن «القوة الحقيقية لعلاقاتنا تتخطى الاتفاقيات الرسمية وتسكن في قلوب وعقول شعبنا»، مسلطا الضوء على كرم الضيافة بين مواطني البلدين.
وأكد المطيري أن البلدين ما زال يدعم كل منهما الآخر في أوقات الازدهار والشدة، داعيا إلى استمرار التعاون في سبيل تعزيز التنمية.
من جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني إن الطابع يعكس ستة عقود من العلاقات الأخوية ويدل على «التزام البلدين بتعزيز العلاقات التي ازدهرت على مر السنين، كما نرى عبر النجاح الثنائي في مجالات الخدمات المصرفية والنفط والطاقة المتجددة».
وأعلن عن إنشاء آليات مؤسسية للتعاون بما في ذلك المشاورات السياسية الثنائية واللجنة الوزارية المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات في مجالات متنوعة.
وأعرب الوزير الباكستاني عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بالمجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والبناء والطب.
وأضاف أن «إصدار الطابع اليوم يمثل الاحتفال بالصداقة والتعاون والأخوة».

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