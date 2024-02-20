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((العربي للتخطيط)) يطلق مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي في الكويت لتعزيز مخرجات التنمية واستدامتها

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق المعهد العربي للتخطيط مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي في الكويت المعني بتعزيز مخرجات التنمية واستدامتها بحضور مجموعة من ممثلي أجهزة الدولة المعنية بقضايا الاصلاح الاقتصادي والمالي.
وقال المدير العام للمعهد د.عبدالله الشامي، في تصريح صحافي، إن المعهد أعد دراسة استشارية لقياس هذا المؤشر للكويت مقارنة بمجموعة من الدول لتحديد مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي لتسلط الضوء على ضرورة مراجعة سياسات الإنفاق وتحديد التوصيات والمنهجيات الكفيلة بتعزيز مستوى الكفاءة الإنفاقية لما لها من أهمية في استدامة التنمية.
وأضاف أن المؤشر يكتسي أهمية بالغة لإجراء تقييم علمي لكفاءة الإنفاق الحكومي بالاعتماد على فكرة أن الهدف من الإنفاق الحكومي هو تعزيز مخرجات التنمية واستدامتها من خلال دراسة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن هذه الدراسة سعت لسد فجوة مهمة في هذا المجال بسبب صعوبة قياس كفاءة الإنفاق الحكومي بالنظر إلى آثاره المباشرة وغير المباشرة على النمو والدخل والصحة والتعليم والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي وغيرها من مناحي الحياة التي تمثل الرفاهية والاستدامة المنشودة.
وذكر أن الدراسة اقترحت منهجية علمية منضبطة اشتملت على ثلاث مراحل متكاملة يتم في الأولى منها قياس مؤشر مركب للأداء الحكومي ثم يتم بالمرحلة الثانية ربط هذا المؤشر بمستوى الإنفاق ومن ثم ترتيب الدول في مؤشر يدمج بين الأداء ومستوى الإنفاق على أن يتم في المرحلة الثالثة تطبيق منهجية قياسية بهدف تحديد مستويات الكفاءة الفنية للانفاق الحكومي.
وأفاد الشامي بأن الدراسة أكدت على متطلبات التنمية والاستدامة فيما تواجهه دولة الكويت في إطار التحديات الراهنة المتعلقة بسياسة الإنفاق الحكومي وجودة مخرجاتها ونهج السياسة المالية نفسها في إعداد الموازنة وتخصيص الموارد.
وأشار إلى ضرورة إعادة التوازن لمختلف أبواب الموازنة عبر البدء بالعمل على خلق قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية وتعزيز مخرجات التعليم وربطها بالمهارات المعاصرة للمساعدة في إعادة هيكلة وتنويع الاقتصاد وقوة العمل الوطنية بشكل يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
من جهته، قال وكيل قطاع الميزانيات في وزارة المالية سعد العلاطي في تصريح مماثل إن كفاءة الانفاق الحكومي تتم بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بهدف معالجة أنواع الهدر المختلفة شريطة ألا يؤثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة.
وأضاف أن الحكومة تبحث عن السبل المختلفة لتطوير أدائها لتتمكن من مواجهة التحديات الجديدة التي تتطلب توفير موارد تمويلية تتنامى بشكل مستمر حيث اتجهت إلى التركيز على عدد من المبادرات والبرامج التي تساعدها إلى التوجه نحو تطوير وتوفير مصادر تمويلية استثمارية بهدف تحقيق التوازن المالي.
وأوضح أن كفاءة الانفاق العام لا تتحقق إلا من خلال اعتماد أسس صحيحة في تخصيص النفقات العامة على استخداماتها المختلفة ثم الترشيد في استخدام الموارد المالية المحدودة ثم استخدام معايير الجدوى الاقتصادية في اختيار المشاريع.
وبين أن وزارة المالية تعمل على إعادة منهجية كفاءة الانفاق العام على البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية التي ستؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي وهو الهدف الرئيسي المتمثل في بناء منظومة قادرة على تحقيق التوازن المالي بمشاركة كل قطاعات بالدولة.
وأكد سعي الوزارة من خلال تطبيق سياسة مالية حصيفة إلى تطوير القطاع المالي وانتهاج استراتيجيات حديثة تساعدها على اعتماد أسس صحيحة لتخصيص النفقات العامة في استخداماتها المختلفة آخذة في الاعتبار أهمية الترشيد للموارد المالية المحدودة واستخدام معايير الجدوى الاقتصادية في اختيار المشاريع من خلال تعزيز فاعلية التخطيط المالي.

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